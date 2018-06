GPS-horloge geeft senioren en dementerenden meer vrijheid

Onderzoek Spotter: helft GPS-trackers gebruikt bij ouderen en dementie



PUTTE – Bijna de helft van de GPS trackers wordt gebruikt voor ouderen of mensen met dementie, blijkt uit onderzoek. Omdat de vergrijzing toeneemt en het aantal mensen met dementie de komende jaren explosief zal stijgen, heeft Spotter een nieuw GPS alarmhorloge voor senioren ontwikkeld. Het horloge kan een alternatief zijn voor de traditionele paniekknop. Het geeft senioren en dementerenden meer vrijheid en stelt hun familie gerust.



Voorafgaand aan de lancering heeft het bedrijf onderzoek laten doen naar het gebruik van GPS trackers. Daaruit blijkt dat vijf op de tien mensen een dergelijk apparaat aanschaffen omdat het de gebruiker meer bewegingsvrijheid geeft. Daarnaast koopt 35 procent van de ondervraagden een tracker omdat het een geruster gevoel geeft bij familie. Bijna een derde van de gebruikers van Spotter zijn ouderen (28,5 procent), een vijfde zijn mensen met Alzheimer en dementie (20,7 procent).



De vergrijzing in Nederland neemt toe. Volgens het CBS zal het aantal 65-plussers de komende decennia verdubbelen. Het aantal mensen met dementie stijgt tot een half miljoen in 2040. Nu zijn er dat tussen de 250.000 en 270.000. Van hen wordt 70 procent thuis verzorgd door naaste familie of andere mantelzorgers.



In plaats van de traditionele paniekknop geven zij senioren of mensen met dementie steeds vaker een GPS tracker mee. Niet als controlemiddel, maar juist om de mensen meer vrijheid te kunnen geven. Nu gaat de tracker mee in de tas of de jas, maar juist oudere mensen vergeten hem vaak. Daarom denkt 75 procent van de gebruikers dat een horloge handiger te dragen en mee te nemen is.



Zes op de tien mensen willen met zo’n tracker in de gaten houden waar hun vader, moeder of partner verblijft. Met het nieuwe senioren alarmhorloge kunnen ze dat in heel Europa zien door in te loggen via een online account of app, waarna op een kaart de locatie van de persoon verschijnt. Ook kunnen ze zones instellen, bijvoorbeeld rond thuis, een park of een winkelcentrum, waarna ze bericht krijgen als de persoon de zone verlaat. In noodgevallen kunnen senioren op een SOS-knop drukken, waarna de familie of mantelzorgers een SOS-bericht krijgen. Ook kunnen ze ermee bellen. Daardoor is het horloge een alternatief voor ouderen die niet zo handig zijn met een smartphone. Omdat er een stappenteller op zit, stimuleert het horloge senioren om meer te bewegen.



Zeven op de tien mensen stelt dat ze de veiligheid van gebruik en databeveiliging van zo’n tracker het belangrijkst vinden. Acht op de tien vinden dat zelfs belangrijker dan de prijs. In het kader van de nieuwe privacywet en de gevaren van hackers en datalekken hanteert Spotter bij zijn nieuwe alarmhorloge voor senioren de hoogste norm van databeveiliging. Het horloge heeft een geïntegreerde, beveiligde simkaart en gegevens worden versleuteld verstuurd tussen apparaat en beveiligde dataservers. Zo wordt veilige gegevensverwerking gegarandeerd en wordt de privacy van de gebruiker volledig gewaarborgd.