The New School weer topopleiding in HBO-studiekeuzegids

Voor het vierde jaar op rij heeft The New School – de beste kleine hogeschool voor marketing, communicatie en creativiteit – weer één van de hoogste scores in de Hbo-studiekeuzegids. Directeur Kees Spijker: ‘De kracht van kleinschalig, intensief en praktijkgericht onderwijs met veel aandacht voor de individuele student is hiermee weer aangetoond.’



The New School is de hbo instelling met een topscore van 88. Deze score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Spijker: ‘Een bijzonder resultaat waar we ontzettend trots op zijn.’



Beste kleine hbo van Nederland



In 2017 riep de Keuzegids Hbo The New School al uit tot ‘beste kleine hbo van Nederland’ en in 2016 en 2018 tot Topopleiding. Ook waardeerde de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (nvao) The New School als topopleiding met het predicaat ‘GOED’. Daarmee behoort de school tot de beste 10 procent van alle hbo-opleidingen in Nederland.



Kleinschalig en bevlogen



The New School (opgericht in 1987) in hartje Amsterdam biedt elk jaar ruimte aan maximaal 52 eerstejaarsstudenten. Naast de marketing – en communicatievakken hecht The New School ook veel belang aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Directeur Kees Spijker: ‘Het kleinschalige karakter van de opleiding maakt dit mogelijk. We kunnen studenten met veel persoonlijke aandacht voorbereiden op de arbeidsmarkt.’ The New School werkt daarom samen met bevlogen docenten en begeleiders die ook werkzaam zijn in de praktijk. Hierdoor zijn studenten van The New School altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.