Veerpont op Loosdrechtse Plassen

Vanaf zaterdag 29 juni kunnen recreanten in de ‘watertuin van Nederland’, het Loosdrechts Plassengebied, gebruikmaken van De Fietsboot. Deze hop on/hop off verbinding vaart al op de Vecht tussen Nieuwersluis en Oud-Zuilen en wordt nu uitgebreid naar de Loosdrechtse Plassen. De nieuwe veerverbinding brengt fietsers en wandelaars vijf keer per dag vanaf de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht naar de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen, met een tussenstop op recreatie-eiland Markus Pos. Uiteraard kan de tocht ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt.



De Fietsboot vaart van dinsdag t/m zondag tussen 10.00 en 16.35 uur. Deze toevoeging aan de bestaande recreatieve routes geeft fietsers en wandelaars vele extra mogelijkheden om het plassengebied en de omgeving van de Vecht, met zijn prachtige buitenplaatsen, verder te ontdekken.



Bezoek Markus Pos



De tussenstop op Markus Pos maakt deze veerverbinding uniek. Dit eiland, midden op de Loosdrechtse Plassen, is voorzien van een zandstrand, speel- en ligweiden en sanitaire voorzieningen. Een bijzondere plek om een dag van het water te genieten.



Pilot veerverbinding Loosdrechtse Plassen



De Fietsboot draait in juli en augustus een pilot op de Loosdrechtse Plassen. Tijdens deze pilot kunnen er maximaal twaalf personen (met of zonder fiets) mee op de boot. Wanneer het een succes is, wordt de capaciteit vergroot. De precieze dienstregeling is te raadplegen op www.defietsboot.nl.



Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen



De veerpont over de Loosdrechtse Plassen is ontstaan vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Hierin werken 21 partijen samen aan het creëren van een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur samengaan en elkaar versterken.



Voor nadere informatie over het Loosdrechts Plassengebied en bezienswaardigheden, zie www.vvvgooivecht.nl.