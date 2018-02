Ontdek de Middeleeuwen in het Museon



Het Museon in Den Haag staat op 17 en 18 februari in het teken van het Middeleeuwse themafeest ‘Vechten en feesten’. Deze activiteiten worden extra georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen’ en zijn geschikt voor jong en oud.



Een greep uit wat er te doen is. In de proeverijen ontdek je hoe het Middeleeuwse voedsel en het bier smaakte in de Middeleeuwen. Bekijk de fascinerende zwaardvechtdemo onder leiding van Middeleeuwen specialist Casper van Dijk. Voor wie zelf het (schuimrubber) zwaard wil laten scheren, er worden ook workshops zwaardvechten georganiseerd door de Middeleeuwen kenners van PRAE.



Het Theatergezelschap Mar&Co speelt de familievoorstelling ‘Ridder Ruben en de Verdwenen Zon’. Ridder Ruben is een combinatie van een workshop en een theatervoorstelling, voor iedereen vanaf 4 jaar. Het weekend is niet compleet zonder een meet & greet met de minstreel, ridder en jonkvrouw. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk op vertoon van het Museon entreebewijs. Het programma is te lezen op www.museon.nl.



Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen



In ‘Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen’ worden vooroordelen weggenomen. Deze periode, van 500 tot ongeveer 1500 na Christus, wordt vaak afgeschilderd als een donker, somber tijdperk. Maar dat is niet terecht. In de Middeleeuwen vonden innovaties plaats op allerlei terreinen, van techniek tot politiek, waarvan we tot op de dag van vandaag de effecten bemerken. De expositie Ridders en Kastelen biedt een nieuwe kijk op een periode die grote invloed heeft gehad op de wetenschap, cultuur en sociale geografie van het huidige Europa. De expositie is geschikt voor jong en oud en is te zien tot en met 2 september 2018.



Activiteiten



Bij de interactieve tentoonstelling Ridders & Kastelen worden doorlopend leuke extra activiteiten georganiseerd, zoals themaweekenden, verjaardagsfeestjes, creatieve activiteiten en een quiz. Meer weten? Kijk op www.museon.nl



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.