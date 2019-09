Prof. dr. Jaap Koelewijn benoemd tot commissaris Topfund

Amsterdam - 9 september 2019 - Topfund B.V. maakt bekend dat haar aandeelhouder per 1 september 2019 Prof. Dr. Jaap Koelewijn heeft benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Topfund B.V. Per diezelfde datum zijn ook Rob Labadie en drs. Bob van der Mast benoemd tot leden van de raad van commissarissen.



De heer Koelewijn studeerde algemene economie en hij promoveerde op bankentoezicht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij MeesPierson werkte hij als vermogensbeheerder en beleggingsanalist en vervolgens als Hoofd Onderzoek bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast is de heer Koelewijn sinds 2007 hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode Business Universiteit.



Managing partner Bryan C.D. Houben is verheugd over de toetreding van Prof. Dr. Jaap Koelewijn als voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Het is tijd voor de volgende stap voor Topfund, namelijk het introduceren van ons eerste beleggingsfonds, een professionele en integere raad van commissarissen welke ordentelijk toezicht op het bestuur van de organisatie houdt is daarbij van cruciaal belang”.



De benoeming van de heren Koelewijn, Labadie en Van der Mast als commissarissen van Topfund B.V. geeft uitvoering aan het besluit dat werd genomen in de startfase van de onderneming om de raad van advies met de start van het eerste beleggingsfonds te ontbinden en als raad van commissarissen te continueren.