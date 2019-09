Eerste vijf finalisten NK Veiligste Chauffeur 2019 zijn bekend

De eerste vijf finalisten van het NK Veiligste Chauffeur 2019 zijn bekend. De eerste van twee halve finales werd zaterdag gehouden in Rijssen, op het terrein van transportbedrijf Nijhof Wassink. Zestig Nederlandse beroepschauffeurs werden getest op onder andere vakkennis, reactievermogen, mentale gesteldheid en rijvaardigheid.



De vijf finalisten zijn: Martijn Hofman (Rijssen), Marco Dijkstra (Leeuwarden), Edwin Maljaars (Voorthuizen), Andre Dillerop (Emmen) en Martijn Klink (Meppel).



De finale van het NK Veiligste Chauffeur is op zaterdag 26 oktober op het TT Circuit in Assen.



Het NK is onderdeel van de TVM Awards, het nieuwe initiatief van TVM verzekeringen ter verbetering van de transport- en verkeersveiligheid. Aan het NK Veiligste Chauffeur 2019 namen ruim duizend beroepschauffeurs deel. In de eerste onlinefase van de competitie werden kennistoetsen en reactietests afgenomen. Daarnaast werd het rijgedrag gemeten via een mobiele app. De 120 beste chauffeurs kwalificeerden zich voor de twee halve finales.



De tweede halve finale is komende zaterdag in het Brabantse Gilze. De hoofdprijs is uiteindelijk – naast de eer en de TVM Award – een reis voor twee personen naar Brazilië.



De TVM Awards worden mede mogelijk gemaakt door de partners Volvo Trucks Nederland, Van Eijck Groep, Continental, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Advance Groep.



Televisie-presentatrice Hélène Hendriks, ambassadrice van de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur: ,,De halve finalisten die ik vandaag aan het werk heb gezien zijn ware ambassadeurs van hun vak. Stuk voor stuk zijn ze heel bewust met het thema verkeersveiligheid bezig. Vrachtwagens worden in Nederland door mensen weleens geassocieerd met vertraging, files en ongelukken, maar dat beeld is echt onterecht. Juist vrachtwagenchauffeurs weten in de praktijk vaak ongelukken te voorkomen, onder andere door tijdig te anticiperen. Er vallen echter in Nederland nog veel te veel verkeersslachtoffers. Ik zit zelf veel op de weg en zie om me heen best af en toe gekke dingen gebeuren. We moeten samen aan de slag om de situatie te verbeteren. Ook om die reden vind ik het goed dat TVM en de partners van de TVM Awards onder andere via dit NK een bijdrage leveren aan meer bewustwording voor veiligheid op de weg.”



Frank Woestenburg, manager corporate communicatie TVM verzekeringen: ,,Als TVM verzekeringen willen we met de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur onze waardering tonen aan de Nederlandse beroepschauffeurs. Ze behoren tot de veiligste vervoerders van Europa, daar mogen we best trots op zijn. Bij TVM zetten we ons al decennialang in voor transportveiligheid, onder andere via ons preventiebeleid. Ook het initiatief van de TVM Awards past daarin. Met de TVM Awards willen we nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer bewustwording bij alle weggebruikers voor veiligheid op de weg. Bewustwording is immers de eerste stap naar gedragsverandering. Bij negentig procent van alle dodelijke ongevallen speelt menselijk gedrag een rol. Dat percentage geeft aan dat er een wereld te winnen valt en vooral dat er nog veel werk aan de winkel is.”