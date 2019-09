Politie dringend op zoek naar ontsnapte TBS’er; identiteit vrijgegeven

De Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket vraagt uw aandacht voor het volgende:



De politie is dringend op zoek naar de 42-jarige Harry van Eijk. Hij onttrok zich donderdag 12 september om 15.10 uur tijdens een begeleid fietsverlof in het buitengebied van Malden aan zijn toezicht. Hij is weggefietst op een zwarte mountainbike met rode letters van het merk Cube.



Van Eijk is in 2013 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor het misbruiken van meerdere minderjarige meisjes. Hij zat vast in de Pompekliniek in Nijmegen. De slachtoffers en hun familieleden zijn zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van zijn ontsnapping



Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen. Vastgesteld is dat de veroordeelde op donderdag om 15.30 uur nog gepind heeft op de Zandstraat in Gennep. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor.



Signalement



Van Eijk is 1.85 lang en heeft een slank postuur. Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een zwarte, strakke trainingsbroek, een zwart T-shirt en zwart met witte gympen van het merk Asics.



Als u Van Eijk gezien heeft, weet waar hij verblijft of zijn mountainbike heeft aangetroffen, bel direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070.