Officewarming onlinemarketingbureau DoubleSmart en webdesignbureau DoubleWeb in Gouda

DoubleSmart is in 2014 begonnen op een zolderkamer en inmiddels zijn ze, samen met zusterbedrijf DoubleWeb, zelfs het pand aan de Ambachtsweg in Moordrecht uitgegroeid. Daarom hebben zij deze zomer naast websites, ook hun nieuwe kantoorpand in de binnenstad van Gouda geoptimaliseerd en van een mooi design voorzien. Om de vindbaarheid ook nog wat te vergroten, geven zij 8 november 2019 vanaf 14:00 een officewarming op Regentesseplantsoen 52.



Wat kun je verwachten tijdens de officewarming?

Op 8 november ben je van harte welkom in het nieuwe kantoorpand van DoubleSmart en DoubleWeb in het hartje van Gouda waardoor je er vanaf het station, binnen 5 minuten bent. Daarnaast kom je niet alleen langs voor het uitzicht, maar er staan hapjes en drankjes van de zaak voor je klaar die je niet wil missen. Kortom, een gezellige middag waarbij klantrelaties en pers een kijkje mogen nemen bij de nieuwste bureaus in Gouda.



Wie zijn DoubleSmart en DoubleWeb?

DoubleWeb is de specialist op het gebied van webdesign en branding. Zij zorgen voor een website die er niet alleen mooi uitziet, maar ook perfect werkt. Daarmee maximaliseren zij de online presence van je website.



DoubleSmart verzorgt de vindbaarheid van je website en realiseert meer conversies via je webshop. Of zoals eigenaren Rick en Remco zeggen: “Marketing moet meetbaar meer opleveren dan het kost. Wij werken met heldere doelstellingen waarbij iedere euro meetbaar rendement oplevert.”