You Never Eat Alone in Rotterdam

Een week lang samen eten voor anderen op unieke Rotterdamse locaties



Samen dineren op de middenstip in de Kuip of op 125 meter hoogte bij het Havenbedrijf? Dat kan van maandag 25 mei tot en met zondag 31 mei 2020 tijdens het event ‘You Never Eat Alone’. Het evenement vult zeven avonden met exclusieve diners op unieke Rotterdamse locaties. De volledige opbrengst komt ten goede aan Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.



Een nachtzoen, een knuffel of een verhaaltje voor het slapen gaan: in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam is familie altijd dicht bij hun zieke kind, die is opgenomen in het Erasmus MC-Sophia. In het Huis kan een gezin zo dicht bij elkaar blijven, als hun wereld op de kop staat door ziekte of zorg. Centraal in het Huis is de open, grote keuken. Daar bereiden gezinnen maaltijden, delen ze verhalen, vinden ze troost en afleiding. Ze vinden er verbinding en maken er herinneringen. Eigenlijk net als thuis.



Zeven keer uniek dineren



You Never Eat Alone vindt samen eten ook waardevol en creëert daarom onvergetelijke diners, in zeven ‘pop up restaurants’ maandag 25 mei tot en met zondag 31 mei 2020. 'Samen eten heeft een belangrijke betekenis in de Ronald McDonald Huizen. Ik vind het fantastisch dat deze saamhorigheid in mei voelbaar is in de stad,' zegt Natasja Jongenotter, manager van Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. You Never Eat Alone betekent zeven avonden met diners op unieke Rotterdamse locaties: de middenstip in De Kuip, de RET-remise, tussen de kledingrekken in de Bijenkorf, op 125 meter hoogte bij het Havenbedrijf, in het vernieuwde Maritiem Museum, tijdens een uitzending bij Rijnmond, of – heel exclusief– in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.



Elk You Never Eat Alone-diner zorgt gegarandeerd voor waardevolle herinneringen en brengt gezinnen in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam dicht bij elkaar. De opbrengst van de ticketverkoop wordt namelijk geheel gedoneerd aan dit Huis.



Tickets zijn vanaf 13 maart te koop. Kijk voor meer informatie en tickets op www.YNEA.nl