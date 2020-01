Pink Elephant uitgeroepen tot beste grote opleider van Nederland



Bunnik, 9 januari 2020



De beste Nederlandse opleiders van 2019 zijn weer bekendgemaakt door Springest, de grootste opleidingsvergelijker van Europa. Dit gebeurde donderdag 9 januari op de Beste Opleider van Nederland (BOVNL) Awards die plaatsvonden in het Postillion Hotel in Bunnik. In totaal werden er in 20 categorieën prijzen verdeeld. Daarnaast waren er nog vijf algemene prijzen. Pink Elephant uit Naarden ging naar huis met de hoofdprijs: Beste Grote Opleider van Nederland.



“Wij zijn als Pink Elephant erg blij en trots op het winnen van de BOVNL Award. Het feit dat de cursisten ons deze prijs gunnen maakt hem extra waardevol” aldus Matthijs Havinga – CEO van Pink Elephant. “Wij zijn al jaren actief als aanbieder, maar de opleidingenmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het winnen van deze prijs bevestigt voor ons dat we de juiste vernieuwingen hebben doorgevoerd. Bijvoorbeeld met onze online- en gemengde leervormen, waar we de afgelopen jaren sterk op hebben ingezet.”



Pink Elephant biedt opleidingen op het gebied van IT Service Management, Change Management, Project Management en Security, Governance & Architecture. “We houden het niet alleen bij de theorie maar besteden ook veel aandacht aan de toepassing ervan” vervolgt Havinga van Pink Elephant. “Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld Business Simulation games en workshops. Ook maken we de vertaling van processen naar tooling. Onze samenwerking met IT service management tool Cherwell is daar een goed voorbeeld van. Door samenwerkingen zoals deze kunnen wij fungeren als een ‘one-stop ITSM-shop’ voor onze klanten.”



Springest organiseerde de BOVNL Awards voor de zevende keer op rij. Alle personeelsopleiders, trainingsinstituten en trainers van Nederland kwamen in aanmerking voor deze prestigieuze titel in één of meerdere categorieën. Opleiders en trainers worden beoordeeld op basis van een verzameling van analyses en ervaringen van deelnemers bij opleidingsinstituten.