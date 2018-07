Keurmerk Roze Loper voor huis Vreugdehof dankzij leerling-verzorgende

Verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam Buitenveldert krijgt op dinsdag 31 juli 2018 om 14.00 uur de Roze Loper uitgereikt. Het verpleeghuis onderging een tolerantiescan en scoorde positief op sociale acceptatie van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers. Het initiatief om een audit voor het keurmerk Roze Loper te doen, kwam van leerling-verzorgende Arjan Croonen (42): “Het verbaasde me dat dit tolerante huis nog geen Roze Loper had.”







Het keurmerk De Roze Loper geeft aan dat tolerantie, respect en openheid voor LHBTI een vanzelfsprekendheid is. Vreugdehof, een woonzorgcentrum in Amsterdam Buitenveldert doorliep de tolerantiescan en scoorde positief op acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Cliënten en medewerkers voelen zich gezien en veilig in hun genderidentiteit. Op 31 juli 2018 om 14.00 uur reikt Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD Amsterdam, de Roze Loper uit aan Vreugdehof.



Een verbaasde leerling-verzorgende



Tien maanden geleden begon Arjan Croonen (42) als leerling-verzorgende bij Vreugdehof. Hij koos bewust voor dit verpleeghuis: 'Nadat ik op de Facebookpagina van Vreugdehof foto’s voorbij zag komen van Dolly Bellefleur die er een optreden gaf, was voor mij de keus snel duidelijk. Ja, dacht ik, in dit verdraagzame huis wil ik mijn opleiding tot verzorgende IG gaan volgen.’ Toen Arjan een tijdje in het Vreugdehof werkte, verbaasde hij zich erover dat ‘zijn’ verpleeghuis nog geen Roze Loper had. Hij kwam in actie en riep collega’s bij elkaar. Samen startten ze een werkgroep om de tolerantiescan van de Roze Loper voor te bereiden.



Niet ‘terug in de kast’



Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden. Annelies den Dulk, geestelijk verzorger van Vreugdehof: ‘Homoseksuele ouderen zijn nog altijd beducht voor negatieve reacties ten aanzien van homoseksualiteit. Sommige ouderen ‘gaan terug in de kast’ wanneer zij in een verpleeghuis verblijven.’



De tolerantiescan



Door de tolerantiescan worden medewerkers, vrijwilligers en medebewoners zich bewust van hun gedrag en eventuele vooroordelen. Er wordt onder meer gekeken of er activiteiten zijn voor ‘roze’ ouderen en of de privacy is gewaarborgd. Annelies: ‘Het is bijvoorbeeld belangrijk dat meteen bij het intakegesprek gesproken wordt over een geslachts-neutrale partner in plaats van ‘uw man’ of ‘uw vrouw’. Tijdens de tolerantiescan in Vreugdehof werden jaarplannen onderzocht en werd uitgebreid gesproken met bewoners en medewerkers.



Uitreiking van de zesde Roze Loper bij Amstelring



Met een plan van aanpak om (seksuele) diversiteit nóg meer te verweven in de dagelijkse gang van zaken, wordt de Roze Loper op 31 juli 2018 om 14.00 uur uitgereikt aan Verpleeghuis Vreugdehof, De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.



Dat is acht jaar nadat mevrouw Jet Bussemaker in 2010 de allereerste Roze Loper van Nederland uitreikte aan woonzorgcentrum De Rietvinck van Amstelring. Inmiddels zijn zes verpleeghuizen van Amstelring LHBTI-vriendelijk.



Achtergrondinformatie over De Roze Loper



De Roze Loper is een keurmerk in de zorg dat door het consortium Roze50Plus wordt toegekend na een tolerantiescan. De tolerantiescan heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) te bevorderen. Het instrument prikkelt de bewustwording bij medewerkers van zorginstellingen. De criteria worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat daarbij om: respect en openheid, waarborging van privacy, aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit, gelijke behandeling van partners en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.