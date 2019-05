Airbnb verhoogt aanbod Social Impact Experiences in Nederland

Airbnb kondigt aan het aantal social impact experiences in Nederland te verhogen. Social impact experiences zijn activiteiten die worden georganiseerd door non-profit organisaties waarbij Airbnb geen servicekosten rekent. De nieuwe stap sluit aan bij de visie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NTBC) om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de voordelen van toerisme. Wereldwijd hebben non-profit organisaties inmiddels bijna 4 miljoen euro opgehaald via social impact experiences op Airbnb.



Airbnb biedt momenteel zeven Social Impact Experiences aan in Nederland. Een van de Social Impact Experiences, “Plastic Fishing in Amsterdam", nodigt bezoekers uit voor een tocht door Amsterdam in een sloep gemaakt van plastic uit de grachten. Vanuit de boot kunnen bezoekers niet alleen de hoogtepunten van Amsterdam bewonderen, maar ook bijdragen aan een schonere stad – door te vissen naar plastic. Dankzij deze experience hebben inmiddels bijna 500 bezoekers geholpen bij het schoonmaken van de grachten, en is in totaal meer dan €10.000 opgehaald voor de organisatie.



Als onderdeel van Airbnb’s visie om meer non-profits te laten profiteren van de voordelen van toerisme organiseert Airbnb de komende tijd een aantal evenementen en workshops door Nederland. Non-profits krijgen daarbij de kans krijgen om meer te leren over social impact experiences en de kansen die deze experiences bieden om een groter publiek te bereiken. Bij social impact experiences ziet Airbnb af van de gebruikelijke servicekosten, waardoor 100 procent van de inkomsten direct naar de non-profit sector gaat. Dankzij Social Impact Experiences kunnen non-profits profiteren van nieuwe inkomsten en worden meer mensen - locals en bezoekers - in contact gebracht met de doelen van de organisatie.



Eerder dit jaar heeft Airbnb in samenwerking met Van Gogh Heritage Foundation drie nieuwe Social Impact Experiences in Brabant gelanceerd. Deze experiences, die variëren van unieke wandelingen in de omgevingen uit Van Goghs schilderijen tot het luisteren naar de onbekende verhalen uit Vincents privéleven, brengen bezoekers in staat om het musea anders te beleven, het werk van de kunstenaar tot leven laten komen en het toerisme in Brabant versterken.



Maurice Smit, oprichter Plastic Whale:



“Sinds we onze experience op Airbnb hebben aangeboden zien we een grote toename in het aantal boekingen. Social Impact Experiences zijn een geweldige manier om de vele toeristen die naar Amsterdam komen te betrekken in onze missie: plastic vrije wateren. We hebben inmiddels ontzettend veel interessante gasten ontmoet die ook hebben aangegeven bij te willen blijven dragen aan onze missie.”



Hadi Moussa, Algemeen Directeur Noord-Europa bij Airbnb:



"Social Impact Experiences op Airbnb zijn een geweldige manier om bij te dragen aan de doelen van sociale ondernemingen. Daarnaast dragen experiences bij aan de spreiding van toerisme naar buurten en regio’s die normaal gesproken niet op de toeristische kaart staan. We kijken er dan ook naar uit om met meer non-profitorganisaties in Nederland samen te werken, zodat meer mensen kunnen profiteren van de voordelen van toerisme.”



Airbnb lanceerde Airbnb Experiences in 2016 met ongeveer 500 experiences. Momenteel zijn wereldwijd al meer dan 30.000 experiences beschikbaar op het platform. De meest succesvolle non-profit organisatie is op weg om meer dan €700.000 te verdienen via social impact experiences ,- in één jaar tijd. Wereldwijd hebben non-profit organisaties inmiddels bijna 4 miljoen euro opgehaald via de social impact experiences op Airbnb.