Psychometrisch testen verbetert dienstverlening aan cliënten

Risicotolerantie van de derde generatie: psychometrisch testen om vermogensbeheer cliënten beter van dienst te zijn



Risicotolerantie is een onderschat en soms onbekend begrip in de wereld van het beleggen en is zeker niet hetzelfde als risicobereidheid. De risicotolerantie is subjectief en bepaalt hoe een natuurlijke persoon emotioneel omgaat met waarde veranderingen in een beleggingsportefeuille. Veel verkeerde verkoopbeslissingen worden genomen vanwege langdurige en voortdurende stress van cliënten bij dalende beurskoersen. Door de samenstelling van de beleggingsportefeuille mede te laten bepalen door de risicotolerantie van de cliënt kunnen adviseurs ervoor zorgen dat hun cliënt minder onder druk komt en wellicht voorkomen dat er verkeerde beslissingen genomen worden.



De subjectieve risicotolerantie van een persoon is het best te meten met een psychometrische test zoals FinaMetrica. FinaMetrica is ’s werelds meest gerenommeerde leverancier van risicotolerantie testen. Een risicotolerantietest heeft meerdere aspecten in zich. Het gaat om een vragenlijst, algoritmes en een referentie database met onder ander historische koers informatie. Sinds de oprichting in 1998, heeft FinaMetrica bijna 1,2 miljoen testresultaten verzameld voor meer dan zesduizend adviseurs in twintig landen.



Om de drie tot vijf jaar evalueert FinaMetrica op basis van wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit en de integriteit van de Finametrica testvragen, de formulering van de mogelijke antwoorden, de relevantie van de scores en de rapportages. Dit is noodzakelijk vanwege tijdsgevoelige wijzigingen in de interpretatie van de FinaMetrica vragen door gebruikers van de test. Ook verbetert dit de communicatiemogelijkheden tussen de adviseurs en hun cliënten.



Onlangs heeft FinaMetrica een gedetailleerde analyse van de antwoorden database op basis van 500.000 ingevoerde testen voor risicotolerantie laten maken. De analyse is uitgevoerd door Dr. Myrsini Katsikatsou, Research Fellow aan de London School of Economics, Department of Statistics, en op basis hiervan zijn de FinaMetrica risicotolerantietesten aangepast en is er sprake van versie 3.



De FinaMetrica risicotolerantietest blijft een hoge betrouwbaarheid en geldigheid vertonen. Het geschaalde profiel heeft de betrouwbaarheid van 90% behouden, wat beter is dan de 80% die normaal gesproken indicatief is voor een robuuste psychometrische test.



Zodra FinaMetrica 3.0 beschikbaar is zal SCOPE marketing technology deze versie integreren in de SCOPE KYC Cloud Portal waardoor de FinaMetrica risicotolerantietest ook beschikbaar komt voor Europese financiële instellingen die het risicoprofiel van een cliënt mede willen baseren op een psychometrische test die de subjectieve risicotolerantie van een cliënt bepaalt.



Over PlanPlus Global Inc.



PlanPlus Inc. fuseerde in 2017 met FinaMetrica om PlanPlus Global te vormen. FinaMetrica werd opgericht in 1998 en is een wereldleider op het gebied van wetenschappelijke tests van persoonlijke risicotolerantie.



Al 25 jaar biedt PlanPlus Inc. innovatieve software voor investering en financiële planning en training aan financiële instellingen, professionele adviseurs en het grote publiek. PlanPlusPlanit is een wereldwijde marktleider geworden met zijn baanbrekende multi-valuta, meertalige mogelijkheden en wordt momenteel gebruikt in meer dan 30 landen over de hele wereld. Voor meer informatie zie: www.planplus.com



De FinaMetrica koolkit omvat een tweetal testen met respectievelijk 10 en 25 vragen. FinaMetrica vertaalt beantwoorde vragen naar risico tolerantie scores en naar multi-assetportefeuilles verdelingen inclusief een geografische spreiding. Ook beschikt FinaMetrica over historische informatie om de performance van een dergelijk samengesteld portfolio tijdens de diverse beurscrashes inzichtelijk te maken. Het doel is om de verwachtingen van een cliënt in te kaderen om teleurstellingen te voorkomen. Bezoek www.riskprofiling.com voor meer informatie over FinaMetrica.



PlanPlus Press Contact:



Over SCOPE Marketing Technology B.V.



SCOPE marketing technology B.V. is een toonaangevende Nederlandse CRM-leverancier, opgericht in 1987 met een sterke klantenbasis in Financial Services. In 2016 startte het bedrijf met de ontwikkeling van een Europese SCOPE Know Your Customer Cloud Portal-oplossing. De SCOPE KYC Cloud Portal helpt bedrijven om compatibel te zijn met MiFID II en GDPR 2018. Momenteel wordt SCOPE marketing technology B.V. erkend als een baanbrekende pionier in de KYC, Customer Due Diligence (CDD) en Customer Boarding (CB) -markt.



