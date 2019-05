Kasper van Kooten na vier jaar terug in het theater met stand-up show

Amsterdam, 27 mei 2019 – Vanaf 18 september 2019 gaat Kasper van Kooten opnieuw het theater in. Dit wordt het tiende theaterprogramma van de cabaretier, een jubileum. In zijn eerdere programma’s maakte hij gebruik van de nodige fictie, muzikanten en decors, maar in Speeltijd neigt Van Kooten naar stand-up comedy: een barkruk, een microfoon, een man en zijn waarheid. De première is op woensdag 13 november 2019 in De Kleine Komedie in Amsterdam en hij speelt tot eind februari 2020 door het hele land. De kaartverkoop is vandaag gestart.



In Speeltijd deelt Van Kooten de kijk op zichzelf, zijn omgeving en de wereld. Zo werd hij voor het eerst vader en vraagt zich in de voorstelling zoal af wat er overblijft van een man zijn speeltijd wanneer hij zelf een kind heeft en zich dus niet meer kan gedragen als eentje. Hoe verdeelt hij de aandacht tussen een lichaam dat merkbaar ouder wordt en een geest die hardnekkig jong blijft doen? Ook de gevoelige onderwerpen worden niet geschuwd. Met zijn herkenbare humor, timing en zelfspot kijkt deze "tovenaar" (Volkskrant, red.) eerlijker dan ooit naar zichzelf: zijn missers, zijn geluk, zijn genen en zijn verslavingen. Van Kooten trappelt van ongeduld om het podium te bestijgen voor anderhalf uur goudeerlijke comedy, maar of dat genoeg speeltijd is...?



Over Kasper van Kooten: Kasper van Kooten maakte tot nu toe negen avondvullende programma’s; zes solo en drie met muzikanten. Van deze negen shows werden er maar liefst drie genomineerd voor de VSCD Cabaretprijzen. Zijn stijl wordt gekenmerkt als "verhalend", “fantasierijk" en “muzikaal”. Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.kaspervankooten.nl

https://www.youtube.com/watch?v=Vmf8Db1RrK4&feature=youtu.be