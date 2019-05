Ontdek de vele kanten van aardrijkskunde tijdens de GeoWeek

Wist je dat uiteenlopende onderwerpen als zeespiegelstijging, locatie-informatie of aardwarmte allemaal te maken hebben met aardrijkskunde? Tijdens de GeoWeek van 3 tot 7 juni komen deze en andere aardrijkskundige onderwerpen volop aan bod. Ruim negentig bedrijven, instellingen en overheden uit de geo-sector ontvangen deze week leerlingen van 10-15 jaar om te laten zien wat je allemaal kunt met aardrijkskunde.



Voor professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector is de GeoWeek een unieke kans om hun expertise en enthousiasme te delen met de jongere generatie. ‘Wij moeten onze toekomstige medewerkers rekruteren uit deze generatie’, verduidelijkt Dorine van Burmanje, voorzitter van het Kadaster.



Daarnaast is het natuurlijk ook leuk voor leerlingen om eens buiten het klaslokaal te leren over de geo-sector. Op welk andere moment krijgen ze de kans om te bouwen aan een dijk, het veld in te gaan met een grondboor, te werken met een geografisch informatiesysteem, aan een geologische tijdlijn te puzzelen met fossielen of met eigen ogen te zien waar hun kraanwater vandaan komt? Tijdens de GeoWeek ontdekken leerlingen door het hele land aardrijkskunde op zijn leukst, namelijk door het zelf te doen!



Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert elk jaar de GeoWeek. Hierin maken zo’n 5000 leerlingen van 10 tot 15 jaar kennis met aardrijkskunde in de praktijk door met hun klas op bedrijfsbezoek of veldwerk te gaan met een 'GeoBedrijf' of een 'GeoProf' op school te ontvangen.



De GeoWeek is dit jaar van 3 tot 7 juni en wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), Het Kadaster, KNAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en Leer Ons Water Kennen.



Voor meer informatie zie www.geoweek.nl