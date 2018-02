Beste werkgevers beloond met nieuw keurmerk [RECHTENVRIJE VIDEO]

Beste redactie,



De Beste Werkgevers van 2017-2018 zijn dinsdag bekendgemaakt in Amsterdam. Zij zijn dit jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’. Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De 19 winnaars zijn gekozen op basis van de score die ze van hun eigen medewerkers gekregen hebben.



Het rechtenvrije videomateriaal bevat interviews met: Guido Heezen (directeur Effectory), Bert Beun (college van bestuur Deltion college Zwolle), Ben de Koning (bestuurder Frankelandgroep) en Luc Joziasse (Chief Experience Officer Wortell),



Het door ons gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/dJuYfCeCGj0



