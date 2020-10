Nieuwe Aquanura show met hits van Guus Meeuwis LIVE te zien op Omroep Brabant

Donderdagavond gaat in de Efteling de nieuwe Aquanura show met muziek van Guus Meeuwis in première. In een twaalf minuten durende fonteinshow komen de grootste hits van Meeuwis voorbij. Vanwege de aangescherpte maatregelen is het niet mogelijk om deze met publiek te laten doorgaan. Maar om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van de gloednieuwe show zal Omroep Brabant op donderdagavond 8 oktober vanaf 20.00 uur de première van ‘Aquanura, met een zachte G’ LIVE uitzenden!



Het is alweer 25 jaar geleden dat Nederland kennis maakte met Guus Meeuwis. Vanwege dit jubileum zet de Efteling één van Nederlands populairste artiesten in het zonnetje en biedt Guus, mede namens alle Brabanders, een uniek cadeau aan: een 12 minuten durende fonteinenshow waarin de grootste hits van Meeuwis, afgewisseld met de herkenbare Efteling-muziek, voorbij komen. Deze bijzondere Aquanura show gaat op donderdag 8 oktober in première en is vanaf dan iedere dag aan het eind van een Efteling-bezoek te zien tot en met 15 november.



‘Aquanura, met een zachte G’ is donderdagavond 8 oktober vanaf 20.00 uur LIVE te zien op Omroep Brabant. Ook zal de show om 22.00 uur herhaald worden. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.