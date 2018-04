Voorjaarsprogramma Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek

In april en mei organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek weer volop activiteiten voor jong en oud. Het voorjaarsprogramma gaat van start op zondag 15 april; het Bevrijdingsmuseum is dan met gereduceerd tarief (50%) te bezoeken in het kader van de Nationale Museumweek die dan plaatsvindt.



De gehele maand mei zijn er diverse activiteiten in en rondom het museum. Zo is er een radioshow met een doorlopende demonstratie van zend- en ontvangstapparatuur uit WO2, kunt u meegaan met de spannende fieldtrips van Grateful Generation Tours of maak een battlefieldtocht per fiets rondom de bruggen in Nijmegen. Kinderen kunnen een echte spionagetraining volgen, luisteren naar het verhaal van Anne Frank of meedoen aan een parachutistenworkshop. Natuurlijk organiseert het museum ook dit jaar weer op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het Bevrijdingsmuseum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin.



U heeft ten slotte nog t/m 15 april a.s. de mogelijkheid om de tijdelijke expositie ‘De SS: Veelzijdig Extremisme’ te bezoeken. Deze expositie gaat in op de grotendeels onbekende en verborgen geschiedenis van de SS, haar structuur, haar wreedheden en al haar vreemde en bizarre aspecten. Vanaf 2 mei 2018 zal de nieuwe expositie ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’ in het Bevrijdingsmuseum te zien zijn. In deze expositie vertelt het museum de bewogen geschiedenis van het communistisch verzet, in de jaren ’30, tijdens de bezetting en in de naoorlogse periode.



Kijk voor een overzicht van alle evenementen (data, tijden, tarieven, reserveren, etc.) op onze website www.bevrijdingsmuseum.nl.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Informatie en reserveren: 024-3974404, info@bevrijdingsmuseum.nl, www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum



Twitter: @bevrijding