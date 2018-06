Hedde Rijkes begonnen als directeur Auto Recycling bij ARN

Vandaag is Hedde Rijkes gestart als directeur ARN Auto Recycling. Samen met de aangesloten autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven zal hij invulling geven aan doelmatige en duurzame autorecycling. In deze functie legt hij verantwoording af aan Ingrid Niessing die sinds december 2017 Algemeen Directeur is van ARN.



Hedde Rijkes was hiervoor Management Consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Als coördinator van het marktteam Branches & Verenigingen heeft hij ruime ervaring met het opstellen van visies en strategieën en het begeleiden van organisaties om hun doelstellingen te behalen. “Ik kijk ernaar uit samen met het team van ARN Auto Recycling en de 300 professionele recyclingpartijen verantwoorde en hoogwaardige autorecycling vorm te geven”, aldus Hedde Rijkes.



ARN is in 1995 opgericht om invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid van autofabrikanten. Het afgelopen jaar is een nuttige toepassing van afgedankte auto’s gerealiseerd van 98,6%. Met deze prestatie halen we in Nederland ruimschoots de wettelijke verplichting om 95% van het gewicht van een afgedankte auto nuttig toe te passen.