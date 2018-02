Nationale ombudsman houdt pop-up spreekuur tijdens Huishoudbeurs

De Nationale ombudsman is van maandag 19 februari tot woensdag 21 februari in de pop-up street op de Huishoudbeurs in Amsterdam te vinden. Medewerkers van de ombudsman staan tijdens de beurs klaar om bezoekers op weg te helpen als zij problemen hebben met de overheid en voorlichting te geven over het indienen van een klacht bij de ombudsman.



Twee keer per jaar trekt de ombudsman het land in tijdens de zogenaamde ombudsbustour voor een bezoek aan een provincie. Daarnaast worden er pop-up spreekuren georganiseerd bij gemeenten, in het Groninger aardbevingsgebied maar ook bijvoorbeeld afgelopen najaar tijdens de 50 Plusbeurs.



De ombudsman wil tot in de haarvaten van de samenleving zien en horen waar mensen tegenaan lopen en hoe zij in de knel komen met de overheid. Daarom gaat de ombudsman er ook zelf op af en wacht niet tot klachten hem bereiken. Overheidsorganisaties moeten de burger op het netvlies hebben en houden, zodat eventuele problemen ook dichtbij burgers kunnen worden opgelost. Met onderzoeken en aanbevelingen daagt de Nationale ombudsman overheden uit anders te kijken naar diensten, processen en innovaties, zodat burgers te allen tijde centraal staan en niet de systemen, processen of financiële afwegingen.



De Nationale ombudsman staat klaar als het misgaat tussen burgers en de overheid en is onafhankelijk en onpartijdig. Hij doet zijn werk met een team van zo'n 170 specialisten. Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 Nationale ombudsman.