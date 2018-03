Tuberculosefonds "Iedereen kan de tering krijgen, maar het hoeft niet"

Iedereen kan de tering krijgen, maar het hoeft niet! is het thema van de nieuwe campagne van KNCV Tuberculosefonds. Het is ongelofelijk hoe vaak we schelden of juist enthousiast roepen met de kreet “Tering”. Het woord is dan ook goed bekend, maar dat het om tuberculose, de meest dodelijke infectieziekte ter wereld gaat, dat weten veel mensen niet. En daarom gaat KNCV Tuberculosefonds, op een ludieke manier, bewustwording creëren voor het feit dat tering eigenlijk tuberculose is en deze ziekte helaas nog steeds bestaat.



Digitaal scheldpotje en 24 maart Wereld Stop Tuberculose Dag



24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag en dan starten de activiteiten. Rondom deze dag kunnen mensen bijvoorbeeld de tering-quiz gaan doen. En erachter komen dat tuberculose of TBC vroeger ook wel de tering genoemd werd, omdat mensen letterlijk ‘weg teerden’ door de bacterie. Ook zetten we Nederland aan om een compilatie te delen, met fragmenten van bekende Nederlanders, die “tering” uitroepen. En dan vragen we Nederland natuurlijk om meteen geld te storten in het digitale scheldpotje op www.iedereenkandeteringkrijgen.nl.



Campagne



De campagne omvat dus online activiteiten met spots, een quiz over wat tering precies is en een scheldpotje. We zenden tv-spots uit op Socutera, radio-spots bij QMusic en vallen op met snelwegmast-advertenties. Daarnaast kleurt Den Haag rood. Belangrijke gebouwen worden wereldwijd in rood uitgelicht op zaterdag 24 maart om aandacht te vragen voor tbc-bestrijding. Mee doen in Nederland bijvoorbeeld: het reuzenrad op de Pier in Scheveningen, het Kurhaus en Madurodam in Den Haag.



Meer over tuberculose



Momenteel is tuberculose de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Dagelijks gaan er bijna 5.000 mensen aan dood. Dat is onnodig en onaanvaardbaar want tuberculose is goed te behandelen. Dankzij snelle opsporing en beschikbaarheid van goede medicatie en goede medische zorg is tuberculose in Nederland al jaren onder controle. KNCV Tuberculosefonds heeft wereldwijd ook een leidende rol in de strijd tegen tuberculose.



Waarom op 24 maart?



Robert Koch ontdekte op 24 maart 1882 de tuberkelbacil. 24 maart, Wereld Stop Tuberculose Dag, wordt dan ook wereldwijd aangegrepen om stil te staan bij de ernst van de ziekte tuberculose.



Kijk voor meer informatie op: www.iedereenkandeteringkrijgen.nl