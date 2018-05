Zomernummer iLOV Magazine over lust, ontdekken en verleiden

Op donderdag 24-5-2018 verschijnt het vierde nummer van iLOV Magazine. Op de cover staat deze keer sexvlogger, social influencer en gezicht van Pleasure Academy, Linda de Munck. Volgens hoofdredactrice Stéphanie Hulleman is de Munck de ideale 'muze' voor iLOV Magazine: "Linda staat voor nieuwsgierigheid, levenslust, eerlijkheid en een open mind over alles wat met seks te maken heeft. Precies wat we met het magazine willen uitdragen."



"De missie van het magazine is om zowel mannen en vrouwen te inspireren op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Er valt zoveel te ontdekken, maar soms heb je een zetje nodig om je nieuwsgierigheid te laten ontluiken. Dat zetje proberen wij de lezer met iLov te geven," zegt Hulleman.



Vlogger De Munck komt uitgebreid aan het woord over haar interesse voor sex en seksualiteit, en de manier waarop ze met haar verhaal, via verschillende kanalen, een grote groep volgers weet te bereiken. "Niets is gek of raar en alles kan - in die zin is sex heel interessant en raak je er nooit over uitgepraat. Daarbij stel ik me ook heel open op, waardoor anderen zich ook kunnen openstellen en veel willen delen," aldus de Munck.



Ook komt sextoy-tester Tess aan het woord. Deze keer niet over sextoys, maar over haar liefde voor BDSM, volgens Tess een geaardheid die veel verder gaat dan de muren van de slaapkamer.



In iLOV is er daarnaast, zoals altijd, uitgebreid aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sextoys en lingerie. Deze keer met een erotische summer guide: de zomerse slaapkamer must-haves van 2018.



Het tijdschrift is te bestellen via iLOVmagazine.nl en wordt cadeau gedaan bij bestellingen bij Nederlands grootste erotiekwinkels Willie.nl, Condoomfabriek.nl en Femlitero.nl.



iLOV Magazine verschijnt twee keer per jaar in hardcopy met een oplage van 40.000 stuks en is het hele jaar door te volgen via www.ilovmagazine.nl, een online platform waarop artikelen omtrent seksualiteit, romantiek en ontdekken worden gepost. Ook kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan over vraagstukken omtrent deze thema's.