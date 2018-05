Dubai palmt Nederlandse innovatieve bedrijven in



Dubai heeft het doel gesteld om dé hotspot te worden voor innovatieve bedrijven en stelt nu daad en kracht bij om tevens Nederlandse innovatieve bedrijven aan te trekken.



Fysieke aanwezigheid doet het goed



De eerste stappen zijn gezet voor de exclusieve samenwerking tussen Dubai Technology Entrepreneurs Center (in handen van Sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum) en INCO Business Group (in handen van de Bredase ondernemer Dennis Vermeulen). Vanaf nu kunnen Nederlandse ondernemers vanuit Nederland een startup in Dubai oprichten.



“Dubai heeft veel meer te bieden, dan het huidige image als ‘belastingparadijs’ doet vermoeden”, aldus Dennis Vermeulen, CEO van INCO Business Group. DTEC, in het bijzonder, biedt innovatieve technologische bedrijven toegang tot subsidies, accelerator programma’s, persoonlijke mentoren, en uitstekende faciliteiten. “En inderdaad, ondernemers betalen 0% belasting als ze een onderneming starten, waarbij ze volledig eigenaar kunnen zijn van hun onderneming”, voegt Dennis Vermeulen toe.



Dubai-desk in Nederland



Om de start van een onderneming in Dubai eenvoudiger te maken voor Nederlanders, is vorige week in Dubai een speciaal loket geopend binnen DTEC, waar onder andere de directeur van DTEC, Hans Henrik Christensen, zijn visie gaf op de potentie van de samenwerking tussen DTEC en INCO.



Naast INCO en DTEC, wordt er invulling aan het programma gegeven door partijen uit de accountancy- en juridische branche, en diverse overheidsagentschappen.



Tevens werd de betrokkenheid besproken van de Ras Al Khaimah Free Zone, het ‘kleinere’ broertje van Dubai, dat graag ondernemers aantrekt. In RAK worden diverse faciliteiten geboden voor ondernemingen gericht op Productie of Import/Export, waardoor vanuit Dubai niet enkel op tech-ondernemingen zal worden gefocust.



Van Arabië naar Nederland



De volgende stap van de samenwerking bestaat uit een Handelsmissie vanuit Verenigde Arabische Emiraten naar Nederland, zodat Nederland toegankelijk wordt voor de Arabische ondernemers. INCO Business Group hiervoor met Cambridge Innovation Center en Venture Café in Rotterdam samenwerken, waarbij het 14 juni 2018 een Dubai-loket voor ondernemers zal openen in Rotterdam.