Webinar over werkstress: het antwoord is Positieve Gezondheid

Op 17 november 2020, in de Week van de Werkstress, organiseert Alles is Gezondheid met branchevereniging OVAL het interactieve webinar Werkstress: het antwoord is Positieve Gezondheid.



Natuurlijk help je als werkgever zieke werknemers het liefst zo snel mogelijk weer op de been (‘gezondheid 1.0’). Wellicht is er ook een pakket aan gezondheidsinstrumenten beschikbaar (‘gezondheid 2.0’). Maar kijk je ook naar de werknemer als mens in zijn omgeving? Dit webinar gaat over de topprestaties van ‘gezondheid 3.0’ (alias Positieve Gezondheid) voor werkgevers, medewerkers én hun leef- en werkomgeving.



Zoals bij de werkgever die een natuurgids inhuurt die met medewerkers gaat lunchwandelen. Of het bedrijf dat de plaatselijke voetbalclub sponsort waarbij medewerkers ook een uurtje voetbaltraining krijgen. Dát zijn voorbeelden van Positieve Gezondheid, van gezondheidsbeleid dat niet alleen in de organisatie maar ook daarbuiten impact maakt.



Datum/tijd: dinsdag 17 november 2020, 15.30-17.00 uur



Programma



- Opening door Karen Ruiten (Programmahoofd Alles is Gezondheid)



- Positieve Gezondheid en werk: door Josje Dikkers (lector Organiseren van Waardig Werk, Hogeschool Utrecht).



-Tweegesprek tussen Ed Moolhuizen (Directeur Medische Zaken bij dienstverlener Mensely) en Gert-Jan Aleman (Vitality Manager bij de Gemeente Den Haag) over Positieve Gezondheid in de praktijk.



-Break-out sessies waarin webinar deelnemers de eerste stapp zetten om de aanpak van Positieve Gezondheid binnen de eigen organisatie in te vullen.



-Samenvatting en afsluiting door Karen Ruiten





Voor wie: HR-professionals, werkgevers, ondernemers, sociale partners en beleidsmakers die Positieve Gezondheid actief willen toepassen in hun organisatie of bedrijf.



Aanmelden (gratis): https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-werkstress-het-antwoord-is-positieve-gezondheid/



Of kijk op: https://www.oval.nl/week-van-de-werkstress-2020