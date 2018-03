Duizenden zonnepanelen op 14 Vomar-filialen en 7 Ranzijn-vestigingen

28 maart 2018 – Op de daken van 14 filialen van Vomar Voordeelmarkt worden zonnepanelen geplaatst. Hetzelfde gebeurt met 7 vestigingen van Ranzijn tuin & dier. De door middel van de zonnepanelen opgewekte hoeveelheid stroom is gelijk aan het jaarverbruik van 800 huishoudens. De uitvoering van het werk gebeurt onder verantwoordelijkheid van Hoorne Vastgoed (net als Ranzijn tuin & dier een zusterbedrijf van Vomar Voordeelmarkt) en is naar verwachting in het najaar gereed.



De Vomar-filialen die zonnepanelen krijgen kunnen daar voortaan 20 tot 35 procent van hun stroomverbruik mee afdekken. Bij de Ranzijn-vestigingen ligt dat percentage rond de 10 procent. Van de zeven Vomar-winkels die als eerste aan de beurt komen staan er drie in Almere en de andere vier in IJmuiden, Purmerend, Oudkarspel en Beverwijk. Na de zomer worden op nóg eens zeven winkels van Vomar Voordeelmarkt zonnepanelen gelegd. Ranzijn tuin & dier in Velserbroek kreeg onlangs als eerste zonnepanelen en de komende tijd volgen de Ranzijn-vestigingen in Zaandam, Spijk, Sneek, Leiderdorp, Amersfoort en Alkmaar. Geotherm Energy Systems uit Bunschoten is de uitvoerende partij.



Het gebruik van zonnepanelen is een belangrijk element in het duurzaamheidsbeleid van Hoorne Vastgoed. In het geval van Ranzijn tuin & dier was nogal wat voorbereidend technisch onderzoek nodig omdat de winkels van deze keten hoofdzakelijk in kassen gevestigd zijn. Dergelijke constructies kunnen niet onbeperkt met zonnepanelen worden belast. Hoorne Vastgoed slaagde er met steun van duurzaamheidsexperts van ENTRAS in een plan voor de plaatsing van in totaal circa 1700 zonnepanelen bij Ranzijn tuin & dier te maken.



In 2016 trokken Hoorne Vastgoed en ENTRAS ook al samen op bij de plaatsing van ruim 4150 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum van Vomar Voordeelmarkt in Alkmaar. Daar ging het om een oppervlakte van 18.000 vierkante meter (circa vier voetbalvelden), jaarlijks goed voor 1 miljoen KWH stroom. Dat is genoeg om meer dan 300 eengezinswoningen gedurende één jaar van energie te voorzien.



In het distributiecentrum en de winkels van Vomar Voordeelmarkt ligt een sterk accent op duurzame vormen van logistiek en transport. Zo wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens met drie temperatuurzones. Ze vervoeren in één rit vanuit Alkmaar diepgevroren, gekoelde en ongekoelde producten naar de winkels. Daardoor is het aantal transporten sterk verminderd en nam de uitstoot van CO2 af. Het distributiecentrum speelt ook een belangrijke rol bij het verwerken van het in de winkels gescheiden bedrijfsafval. Dat wordt verbrand in een nabijgelegen installatie die energie in de vorm van warmte terug levert aan het distributiecentrum.