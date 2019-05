“Notre Dame” aan de Amstel, een monumentale kathedraal aan de Zuidas

Wordt Amsterdam het Lourdes van het Noorden?



Recente ontwikkelingen rond het door de Paus af te kondigen vijfde en laatste mariale dogma maken de ontwikkeling van Amsterdam tot een grote bedevaartplaats mogelijk. Centraal staat hierin de bouw van een bedevaartkathedraal naar model van de Aya Sophia in de kop van de Zuidas.



Bisschoppen uit binnen en buitenland



Aanstaande zaterdag 1 juni zal er in het Forum Centre van de RAI een congres gehouden worden over de Amsterdamse Mariaverschijning van Maria als "Vrouwe van alle volkeren" die in de jaren vijftig plaatsvond. Aanwezig zullen zijn verschillende bisschoppen uit binnen en buitenland. Het congres is vrij toegankelijk voor belangstellenden.



Jim Caviezel



Gastspreker zal zijn Jim Caviezel, de acteur die de rol van Christus speelde in de door Mel Gibson geregisseerde film “The Passion “. Caviezel zal spreken over Maria als Vrouwe van alle Volkeren en haar betekenis voor de wereld.



Laatste dogma



Centraal zal staan de erkenning door de Paus van het laatste mariale dogma waarin de Amsterdamse Mariaverschijning wordt onderschreven en waarin Maria wordt benoemd als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.



Jeruzalem, Rome, Amsterdam



Al tweeduizend jaar ziet de Katholieke theologie in Maria de legendarische “Vrouwe” van wie in de bijbel op verschillende plaatsen sprake is. zij is de door God aangestelde nieuwe Eva en de Moeder van de mensheid die door haar voorspraak de vrede kan verkrijgen voor de wereld. Dit is tevens de strekking van de Amsterdamse Mariaverschijning en het daaruit voortvloeiende vijfde en laatste Mariale dogma. Hiermee is Amsterdam feitelijk het brandpunt geworden van 2000 jaar theologische ontwikkeling en kan naast Jerusalem en Rome een derde centrum van het christendom worden als stad van de Vrouwe van alle Volkeren.



Bedevaartkathedraal aan Zuidas, Aya Sophia



Een grote bedevaartkathedraal ter afsluiting van de Zuidas en naar model van de 1500 jaar oude "ex" katholieke kerk, de Aya Sophia in Istanboel, kan Amsterdam economisch en cultureel vernieuwen. Dit kan tevens een oplossing zijn voor de door Amsterdam naarstig gezochte imagoverandering. Amsterdam, de stad van vele culturen, nationaliteiten en volken, past bij uitstek bij een Vrouwe van alle volkeren als Moeder der mensheid en als verbindend element. Een wereld waarin de politieke patriarchale oplossingen niet meer goed werken, kan een "Vrouwe" en een spirituele moeder gebruiken. Het christendom kan het pendulum na tweeduizend jaar wijzigen door Maria op het toneel brengen in de vorm de Vrouwe van alle Volkeren; als voleinding van de Bijbelse traditie, logische conclusie van de katholieke theologie en begin van moderne religieuze vernieuwing.



In een wereld die snakt naar verbindende elementen kan Maria als Moeder der mensheid en Vrouwe van alle volkeren een belangrijk symbool zijn, Amsterdam kan daarvan het centrum worden.



Het programma in het Forum Centre begint om 12.00 u en eindigt om 18.00 u