Tentoonstelling over halve eeuw NS design in het Spoorwegmuseum

Het zijn bekende kleuren in het Nederlandse landschap, het geel en blauw van de treinen van NS. Ook het bijpassende logo is bij iedereen bekend. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat NS deze nieuwe huisstijl introduceerde. In de tentoonstelling ’Baanbrekend design, 50 jaar NS Huisstijl’ laat het Spoorwegmuseum zien waarom NS de nieuwe huisstijl invoerde, hoe men tot het alom geroemde logo kwam en waarom het zo succesvol is gebleken. Op 26 mei wordt de tentoonstelling feestelijk geopend met de aankomst van de Mat ’64, de eerste treinenserie die in de nieuwe kleuren de fabriek uitrolde. De tentoonstelling bevindt zich in de trein die in het Spoorwegmuseum komt te staan.



Iconisch logo



In 1968 introduceerde de Nederlandse Spoorwegen zijn nieuwe huisstijl met het bekende en veel geprezen logo en de gele kleur voor de treinen. Vernieuwend was dat de huisstijl doorgetrokken werd tot alle facetten van het bedrijf. Het werd zichtbaar op de treinen, uniformen, bewegwijzering, vertrekstaten, dienstregelingen, briefpapier en ga zo maar door. Met de nieuwe huisstijl kon NS zich presenteren als modern, dienstverlenend en aantrekkelijk alternatief voor de auto en het vliegtuig. De introductie van de nieuwe huisstijl ging hand in hand met de poging van NS om de concurrentie met het weg- en vliegverkeer aan te gaan en weer meer reizigers de trein in te lokken. Het logo van NS is één van de best herkenbare emblemen van Nederland gebleken. In een halve eeuw hebben logo en huisstijlkleuren niets aan zeggingskracht ingeboet.



Historie



NS gebruikte al sinds de oprichting in 1917 een embleem, dat gebaseerd was op het internationale symbool voor de spoorwegen: een spoorwagenwiel met vleugels van de handelsgod Mercurius, ook wel ‘het gevleugelde wiel’ genoemd. In 1946 werd een nieuw logo geïntroduceerd waarbij het gevleugelde wiel zo geabstraheerd was, dat het nauwelijks meer te herkennen was. Bovendien werd dit embleem niet systematisch doorgevoerd, waardoor de stations zich kenmerkten door een veelheid aan uitingen en lettertypes. Ook het gebruik van kleuren voor het materieel was divers: dieseltreinen waren donkerrood, elektrisch materieel was donkergroen en internationale treinen hadden een donkerblauwe kleurstelling. Dat zie je in het Spoorwegmuseum terug, daar hebben de treinen hun oorspronkelijke kleur. Je ziet daar naast de kleur geel vooral veel rode, groene, blauwe en zelfs turquoise kleuren. De keuze voor een frisse kleur geel was destijds zeer gewaagd, een lichte kleur was besmettelijk en dus onderhoudsgevoelig. Nu, 50 jaar later, worden de huisstijlkleuren geel en blauw en het bijpassende logo nog steeds gebruikt door NS. Voor een huisstijl een ongekend lange periode.



Baanbrekend design, 50 jaar NS huisstijl



26 mei t/m 28 oktober 2018



Plaats van tentoonstelling: Mat ’64, museumhal Spoorwegmuseum



Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht