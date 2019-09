Halszka Jarodzka hoogleraar Instructional Design Online Learning

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Halszka Jarodzka benoemd tot hoogleraar Instructional Design for Online Learning. De benoeming is ingegaan op 1 september 2019.



Ontwerpen van online onderwijs

De Open Universiteit heeft van oudsher een sterke reputatie op het gebied van het ontwerpen van online onderwijs. Dat onderwijs ondersteunt OU-studenten bij het studeren in eigen tijd en plaats, in een gestructureerde ondersteunende leeromgeving, in contact met medestudenten en docenten. Deze traditie zet zich voort in een nieuwe fulltime leerstoel 'Instructional Design for Online Learning'.



De individueel lerende centraal

Halszka Jarodzka richt zich in haar onderzoek op de individueel lerende en zijn of haar leer- en toetsprocessen. De eerste stap is begrijpen hoe het individu de leeromgeving verwerkt, of dat nu een online leeromgeving, een leervideo, een computer gebaseerde toets of het klaslokaal is. De tweede stap is om de verwerkingsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren door het (her)ontwerpen van de (online) leer- en toetsomgeving en door gebruik te maken van technologieën. Een voorbeeld is haar onderzoek naar het leren van een leraar in opleiding. Eerst bestudeert ze hoe ervaren en minder ervaren leerkrachten de leeromgeving waarnemen en verwerken. Vervolgens onderzoekt ze hoe ze die processen kan ondersteunen. Een ander voorbeeld is haar onderzoek naar richtlijnen voor het gebruik van multimedia bij online toetsen.



Over Halszka Jarodzka

Halszka Jarodzka (1981, Wroclaw) studeerde psychologie bij de Universiteit van Tübingen (Duitsland), waar ze in 2011 magna cum laude promoveerde op het proefschrift 'In the eye of an expert - conveying perceptual skills in biological and medical domains via eye movement modeling examples'. Sinds 2010 werkt ze als onderzoeker bij de Open Universiteit waar ze sinds 2016 coördinator is van het onderzoeksthema 'Cognitive Processes of Education'. Van 2014 tot 2018 was ze visiting scholar bij het Eyetracking Lab bij de Universiteit van Lund (Zweden). Verder is ze de oprichter, en was ze zes jaar de coördinator van, de Special Interest Group 'Online learning processes' van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Halszka Jarodzka is voorzitter van de Commissie Ethische toetsing (cETO) van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de OU en extern lid van de research ethics committee van de Universiteit Maastricht.