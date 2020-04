Aanbestedingsdeskundige ontwikkelt cursus voor thuiswerkers

De afgelopen twintig jaar gaf Theo van der Linden meer dan 1000 trainingen over Europees aanbesteden bij zowel overheden als bedrijfsleven. In zijn cursussen trekt hij ten strijde tegen ingewikkelde, juridisch dichtgetimmerde aanbestedingen. “Aanbesteden is niet ingewikkeld, het wordt hier in Nederland ingewikkeld gemaakt”, is één van zijn stokpaardjes. Tegen mensen die klagen over aanbesteden zegt hij altijd: “Je moet niet tegen aanbesteden zijn, je moet tegen slecht aanbesteden zijn! Iemand die tegen aanbesteden is, is tegen het eerlijk uitgeven van belastinggeld.”



Al jaren liep hij rond met plannen om een online-versie van zijn basis/opfriscursus te maken maar het kwam er steeds niet van. De huidige crisis was een goede stimulans om zijn plannen nu maar eens tot uitvoer te brengen, wat geleid heeft tot een online-training die voor iedereen vanaf zijn thuiswerkplek te volgen is.



Na aanmelding kunnen de cursisten gedurende een week op een zelfgekozen tijdstip de cursus volgen. De cursus bestaat uit vier video’s van zo’n 50 minuten en een uitgebreid cursusboek op pdf. Ook kunnen de cursisten per email vragen stellen.



In zijn online-cursus legt Van der Linden in normaal Nederlands, met heel veel voorbeelden en cases uit hoe overheden eenvoudig Europees kunnen aanbesteden en hoe bedrijven zo slim mogelijk kunnen inschrijven. Aanmelden voor deze cursus kan via www.aanbesteding.nl



Je kunt twee demo’s van de cursus bekijken via onderstaande links:



Klik hieronder voor het stuk over manipulatief inschrijven





Klik hieronder voor het stuk over interviews en presentaties