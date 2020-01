Alliander neemt TReNT over

Alliander neemt per 8 januari 2020 TReNT over, een aanbieder van glasvezel. Met de aankoop van TReNT krijgt Alliander de beschikking over een eigen telecom-infrastructuur in Oost-Nederland. Alliander heeft als beleid om deze telecom-infrastructuur in eigendom te hebben, omdat dit van cruciaal belang is voor het veilig bedienen van de elektriciteits- en gasnetten. In een groot deel van het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander is dat al zo. In Oost-Nederland wordt dat nu ook het geval.



Energienetwerken staan niet meer op zichzelf. Digitalisering is essentieel voor het netbeheer van de toekomst en hard nodig om veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt te faciliteren. Daarvoor is goede telecom-infrastructuur noodzakelijk.



TReNT



TReNT is een organisatie met 18 medewerkers en heeft in Oost-Nederland een glasvezelnetwerk van ongeveer 1900 km met daarop aangesloten ongeveer 650 klanten met ruim 2000 aansluitingen. Het glasvezelnetwerk van TReNT is complementair aan dat van Alliander. Met de overname van TReNT is Alliander bovendien minder afhankelijk van de huur van glasvezel van derden in deze regio. De goede dienstverlening van TReNT aan haar klanten zal worden gecontinueerd.



Alliander



Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks transporteren we energie naar ruim drie miljoen consumenten en bedrijven in Nederland. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Nu, én in de toekomst.



Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal ruim 7.000 medewerkers. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Onze aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van energie-infrastructuur.