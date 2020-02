Dynatos benoemd tot best presterende Kofax Partner 2019

UTRECHT - Dynatos, een toonaangevende strategische partner voor het optimaliseren en automatiseren van financiële bedrijfsprocessen, is door Kofax uitgeroepen tot de best presterende partner van het jaar 2019. De prijs is de hoogste onderscheiding die partners van Kofax kunnen ontvangen. "We zijn erg blij met deze eer en het motiveert ons nog meer om onze klanten strategisch advies en de beste oplossingen voor bedrijfsautomatisering te bieden", zegt Gert Jan de Vries, CEO van Dynatos.



Kofax reikte de prijs uit tijdens de jaarlijkse Global All-in Kick off, die plaatsvond in Las Vegas. Winnaars van deze prijs tonen hun toewijding aan het bevorderen van de digitale transformatie van organisaties en zijn geselecteerd op basis van de implementaties van Kofax-oplossingen, de totale omzet en de toewijding aan het bieden van Kofax oplossingen welk lijden tot een hoge klanttevredenheid.



"We geloven in het toevoegen van echte waarde om onze klanten in hun reis naar digitale transformatie te ondersteunen. Met de oplossingen die Kofax biedt, kunnen we onze klanten de best passende oplossingen bieden om deze transformatie te realiseren," vervolgt De Vries. "Dankzij onze 'Land and Expand'-aanpak blijven we dat doen. We zijn er niet alleen om een product te verkopen. We zijn een strategisch partner. Samen met onze klanten creëren we een langetermijnplanning dat bedrijven helpt om de stap naar digitale transformatie te maken en afscheid te nemen van papier gedreven processen. Door zo nauw samen te werken met Kofax kunnen we dit realiseren."



Dynatos is een toonaangevende expert in het optimaliseren en automatiseren van financiële processen. Met meer dan 400 internationale klanten en kantoren in Nederland, België, Spanje en Denemarken, kan Dynatos klanten helpen om alle aspecten van de financiële afdeling te stroomlijnen. Hierdoor worden repetitieve taken overbodig en krijgen werknemers meer tijd om te werken aan waarde toevoegende activiteiten. Met de oplossingen en aanpak van Dynatos streeft het naar een langdurige samenwerking en wordt het een betrouwbare partner. Dynatos is een wereldwijd gecertificeerde leverancier voor alle Kofax-oplossingen, een Kofax Platinum Value Added Reseller en een Kofax Distribution Partner (Master VAR).



Kofax is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor bedrijfsprocesautomatisering. Het Intelligent Automation-softwareplatform helpt organisaties informatie-intensieve bedrijfsprocessen te transformeren, handmatig werk en fouten te verminderen, kosten te minimaliseren en klantbetrokkenheid te verbeteren. Het Intelligent Automation Platform van Kofax combineert robotic procesautomatisering (RPA), artifical intelligence, proces-orkestratie, mobiliteit en analyses om implementaties te vergemakkelijken en best practices te leveren.



"Met de Kofax-software en de expertise van Dynatos kunnen bedrijven processen verder automatiseren. Dynatos fungeert als een deskundige en strategische partner en helpt bij de optimalisatie en implementatie van alle oplossingen", concludeert De Vries.