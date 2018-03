Uitverkochte vierde editie Nacht van de Militaire Muziek

Op 17 maart 2018 vindt de vierde Nacht van de Militaire Muziek plaats in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Op de mooiste plekken in het museum presenteren 200 militaire musici 36 concerten. Speciale gasten dit jaar zijn: jazz-fluitist musicoloog Ronald Snijders, Efraim Trujillo, Trompetten van Oranje en DJ Jimmy Ouwens. Met ruim 2600 bezoekers is het muziekfestival helemaal uitverkocht.



Thema 'vader'



Een overkoepelend thema van een aantal concerten is ‘vader’. Artist in Residence is fluitist en musicoloog Ronald Snijders, zoon van Eddy Snijders, in de 70-er jaren dirigent van de TRIS-kapel. Hij schreef voor dit orkest muziek op het grensvlak van militaire marsen en Surinaamse Kaseko. Ronald Snijders beheert zijn repertoire en creëert met de Fanfare Bereden Wapens een swingende terugblik.



De Vader des Vaderlands is thema in een optreden van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. Zij presenteren een programma over Willem van Oranje, waarin ons volkslied ‘Het Wilhelmus’ centraal staat.



De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ presenteert de compositie van Herman van Veens Veteranenserenade ‘1441’. Deze compositie heeft hij opgedragen aan zijn vader, Jan van Veen, soldaat 1441 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.



Informatie



De deuren van het museum openen op zaterdag 17 maart om 18.30 uur, het programma vangt aan om 19.00 uur. Meer informatie over het festival en de programmering is te vinden op www.nmm.nl.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.