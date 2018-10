Triggerfish slaat brug tussen full-service en specialistische bureaus

In 2014 blijkt uit onderzoek van The METISfiles dat 65% van de Nederlandse webbureaus is gepositioneerd als full-service bureau. De overige bureaus zijn specialistisch. In de artikelen die het onderzoek bespreken, vraagt men zich af welk soort bureau de meeste toegevoegde waarde heeft. Het full-service bureau met beperkte diepgaande kennis of het specialistische bureau met minder disciplines? Sander van den Dries voorziet de discussie. Hij ontwikkelt een manier om een brug te slaan tussen de twee. Hij positioneert zijn webbureau Triggerfish als online activatie bureau. Een gouden zet voor het bureau zelf, maar temeer voor de klanten.



In oktober viert Triggerfish haar 10-jarig bestaan. Volgens Van den Dries is zijn bureau uniek: “De aanpak van zowel het full-service bureau als het specialistische bureau kent beperkingen. Onze werkwijze combineert het beste van beide werelden.”



Alle neuzen dezelfde kant op



“Een full-service bureau is generalistisch van opzet, waardoor complexe vraagstukken over één onderwerp niet altijd opgelost kunnen worden. Bij een specialistisch bureau is dit geen issue, maar ontbreekt het totale speelveld aan disciplines”, vertelt Van den Dries. “De klant is door de beperkingen genoodzaakt op meerdere partijen een beroep te doen. Probeer dan maar eens alle neuzen dezelfde kant op te houden en te profiteren van echt specialisme.”



Het vasthouden aan één overkoepelende visie is belangrijk, vindt Van den Dries: “Als je gaat investeren in je online positie, heb je een doel. Bijvoorbeeld het verhogen van het aantal leads of het vergroten van je naamsbekendheid. Hoe waarborg je - in een wereld met veel disciplines - dat iedereen dit doel voor ogen houdt en elkaar versterkt? Dat blijkt in de praktijk vaak lastig wanneer er met meerdere partijen wordt gewerkt.”



De regie



Nadat Van den Dries aan de lijve ervaart dat botsende belangen een wissel trekken op successen, vormt hij Triggerfish om tot online activatie bureau. Van den Dries: “Het online activatie bureau is een hybride model. Bij Triggerfish werken 18 specialisten binnen diverse expertises, die een online activation manager aanstuurt. Hij of zij is dé schakel die het online activatie bureau onderscheidend maakt. De manager neemt de regievoering voor de klant op zich. Continu waarborgt hij of zij dat de specialisten aan hetzelfde doel werken.”



Dat deze werkwijze werkt, bewijzen de resultaten die het bureau voor klanten boekt, de diverse (internationale) awards en de top 50 notering van beste bureaus in Nederland. Daarnaast heeft Triggerfish een indrukwekkend klantportfolio. Klanten als Cortina, ENGIE en A.Vogel werken met Triggerfish aan het activeren van potentiële klanten en werknemers. “Dat zijn de klanten die qua bedrijfsomvang goed bij ons passen”, aldus Van den Dries. “Partijen zoals KLM en Heineken hebben een groot team van specialisten die op hoog niveau de regie voeren. Als je dit niet hebt, heb je een partij nodig die de regie voert en de kwaliteit van campagnes bewaakt.”



Afspraken over resultaat



Het advies van Van den Dries luidt als volgt: spreek af wát je wilt bereiken, niet hoe je dat wilt bereiken. En zorg ervoor dat er op toegezien wordt dat resultaat wordt behaald. “Dit principe vormt de basis van ons online activatie model”, zegt Van den Dries. Het model brengt op begrijpelijke wijze in beeld hoe je de reis van doel naar concept, naar actie en tot slot naar resultaat regisseert. Uiteraard zijn analyse en optimalisatie een onmisbare vervolgstap.



Het mag duidelijk zijn dat Van den Dries apetrots is op Triggerfish. Bij het 10-jarig bestaan wordt dan ook uitgebreid stilgestaan: “We gaan met het hele team een ballonvlucht maken en een feestje vieren. Op naar de volgende 10 jaar bruggen slaan!”, besluit Van den Dries.