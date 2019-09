Burgemeester en parachutisten bij opening kantoor Olympia in Haarlem

Vrijdag 13 september opent Olympia haar nieuwe vestiging aan het Stationsplein 1 in het voormalige VVV-kantoor. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen op spectaculaire wijze. Als de weeromstandigheden het toelaten landen twee parachutisten op het Stationsplein bij het nieuwe Olympia-kantoor.



Olympia is sinds 2001 gevestigd in Haarlem en betrok onlangs het nieuwe kantoorpand. Dat moet, zegt eigenaar Maurice van den Bosch, helpen om de ambities van Olympia te realiseren: ‘Wij vinden persoonlijk contact ontzettend belangrijk. Voor ons is het aangaan van relaties en de band met onze uitzendkrachten en opdrachtgevers essentieel. Daar hoort een passende omgeving bij. In ons nieuwe open en sfeervolle pand voelt iedereen zich thuis. En de ligging pal naast het station in hartje Haarlem is fantastisch.’



Het nieuwe Olympia-kantoor is voor velen een bekend pand. Het werd grondig verbouwd en getransformeerd tot een modern onderkomen met dankzij de grote ramen aan de voorzijde een prachtig uitzicht op het altijd levendige Stationsplein. Vanuit dit kantoor vinden jaarlijks honderden mensen voor zowel korte als langere tijd hun weg naar de Haarlemse en regionale arbeidsmarkt. Olympia Haarlem werkt in opdracht van het MKB en groot bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren waaronder gemeenten, nutsbedrijven en de afvalzorg.



Het openings- en jubileumfeest op 13 september belooft een waar spektakel te worden. Als de weersomstandigheden het toelaten landen rond 18.00 uur twee parachutisten op het Stationsplein. Zij symboliseren de twee kernwaarden van Olympia in Haarlem namelijk passie en vakmanschap. De Haarlemse bloemenmeisjes zijn aanwezig om de genodigden te voorzien van een mooie bloem op het revers.



Landelijk biedt Olympia dagelijks werk aan ruim 10.000 mensen. In een voortdurende veranderende arbeidsmarkt fungeert Olympia als gesprekspartner voor mensen en bedrijven zich willen ontwikkelen. Olympia heeft lokaal 130 vestigingen en telt 700 medewerkers.