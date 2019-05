Gladwell Academy wordt partner in wereldwijd netwerk van Scrum.org

Wereldwijde bedenker van Scrum erkent kwaliteit van training door Gladwell Academy met vermelding in ´Professional Trainer Network´.



Amsterdam – 02-05-2019 – Gladwell Academy laat vandaag weten dat het bedrijf als partner is opgenomen in het professionele trainingsnetwerk (PTN) van Scrum.org. Deelname aan dit netwerk stelt Gladwell Academy in staat het keurmerk Scrum.org te voeren in haar Scrum-trainingen en geeft toegang tot de gemeenschap van professionele Scrum-trainers (PST) van Scrum.org.



Om erkend lid van het PTN-programma van Scrum.org te worden, heeft Gladwell Academy aan de strenge eisen van Scrum.org voldaan. Het bedrijf heeft volgens Scrum.org blijk gegeven van consequente toewijding aan de methode van Scrum.org, en aan de gedragscode die Scrum.org hanteert om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen.



Kwaliteitscertificatie

Miranda Goossens, CEO van Gladwell Academy: "We bieden nu al verschillende jaren trainingen in Scrum aan, dus er is hier meer dan genoeg ervaring. Erkend partner worden in het Scrum.org-netwerk is een erkenning van de ambitie waarmee we professionals laten zien wat ze als team met Scrum aan resultaten kunnen behalen."



Gecertificeerde professionele Scrum

Door Scrum.org trainingen aan te bieden, kan Gladwell Academy haar klanten nu erkende trainingen bieden, waarmee ze deelnemers tevens voorbereidt op een wereldwijd erkende Professional Scrum-certificering. Elke Scrum.org training bevat ook een examen om het certificaat te behalen.



"Een onvoldoende samenhangende of complete uitleg van het Scrum Framework zorgt er vaak voor dat Scrum-teams worstelen met de concepten," aldus Dave West, CEO van Scrum.org. "Door lid te worden van de PTN, heeft Gladwell Academy bewezen dat ze Scrum trainingen van de hoogste kwaliteit kunnen bieden."



Over Gladwell Academy

Iets nieuws leren is een krachtige ervaring. Bij Gladwell Academy creëren we die momenten voor duizenden professionals bij toonaangevende organisaties over de hele wereld. Met een uitgebreid curriculum op het raakvlak van technologische innovatie, IT en management, bieden we ultramoderne trainingen, op maat gemaakte interne trainingen en hypermoderne branche-evenementen. Dankzij ons wereldwijde netwerk van professionele trainers excelleren individuen in de organisaties van morgen en begeleiden wij organisaties naar duurzaam succes in de bedrijfsvoering van morgen.



Bezoek ons op https://www.gladwellacademy.com/ voor meer informatie.



Over Scrum.org

Scrum.org, gebaseerd op de principes van Scrum en het Agile Manifest, biedt uitgebreide trainingen, examens en certificeringen om de samenwerking bij softwarelevering te verbeteren. Overal ter wereld stellen onze oplossingen en de gemeenschap van professionele Scrum trainers mensen en organisaties in staat om beweeglijkheid te blijven via Scrum. Ken Schwaber, de medeoprichter van Scrum, richt Scrum.org in 2009 op als een wereldwijde organisatie en zet zich in voor het verbeteren van het beroep van softwarelevering door de hiaten te verkleinen, zodat de werk- en werkproducten betrouwbaar zijn.



Bezoek Scrum.org voor meer informatie over de professionele Scrum examens, training en wereldwijde gemeenschap van de organisatie; volg ons op Twitter @scrumdotorg en lees meer van onze gemeenschap van deskundigen op het Scrum.org-blog.