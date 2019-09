Outdoor Voices kiest Nedap voor omnichannel optimalistie

Amerikaans activewear merk implementeert RFID voorraadbeheer om de weborderafhandeling en beschikbaarheid in de winkel te verbeteren



Vandaag maakt Nedap bekend dat Outdoor Voices, een snelgroeiend Amerikaans digital-first activewear merk, heeft gekozen voor het toonaangevende RFID-platform !D Cloud. Eén van de belangrijkste doelstellingen binnen deze RFID-implementatie is volledig inzicht in voorraad. Dit houdt in dat alle items worden samengevoegd tot één centrale voorraad, ongeacht deze zich in het distributiecentrum of in de winkels bevinden. Hierdoor kan Outdoor Voices omnichanneldiensten als ship-from-store, verder ontsluiten, zonder dat er separate voorraden nodig zijn voor het afhandelen van weborders en het bevoorraden van winkels.



"Outdoor Voices is een revolutionair merk en een schoolvoorbeeld wat betreft het waarmaken van omnichannel. Ze zijn in staat de online en offline ervaring naadloos samen te voegen tot één klantervaring”, zegt Rob Schuurman, Managing Director bij Nedap Retail. "Outdoor Voices gebruikt !D Cloud als turn-key oplossing om hun producten via al hun kanalen eenvoudig beschikbaar te maken voor hun klanten. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het bereiken van volledig en betrouwbaar inzicht in voorraad binnen de hele toeleveringsketen. Hiermee kunnen ze concepten als ship-from-store en Click&Collect eenvoudig beschikbaar maken.”



Winkels zijn middelpunt voor recreatie en #DoingThings



Nate Peterson, Vice President of Supply Chain bij Outdoor Voices: "Wij zijn van origine een online merk. Daarom is het belangrijk dat de online ervaring die van onze winkels weerspiegelt. Dit speelt in belangrijke rol in onze strategie, waarbij we onze Outdoor Voices community lokaal activeren en dit effect online versterken. Het is onze taak om te zorgen dat we de juiste partners kiezen, waardoor we onze klanten de best mogelijke ervaring kunnen bieden, ongeacht ze hun aankoop online doen of in onze winkels. Wij vinden het belangrijk dat ze altijd de items vinden die ze zoeken.”



RFID is een no-brainer



Het Outdoor Voices team had al ervaring met het gebruik van RFID en wist daardoor welke waarde dit voor.retail organisaties heeft. Kevin Harwood, Vice President of Technology bij Outdoor Voices legt uit: "Nedap stelt onze winkelmedewerkers in staat om onze omnichannelervaring beter te beheren. Onze voorraadnauwkeurigheid is nu 99 procent. Dit betekent dat we onze klanten kunnen bedienen tot en met het laatste item binnen onze voorraad.



In combinatie met de naadloze integratie van onze nieuw geïmplementeerde NewStore-technologie weten we zeker dat we onze klanten overal waar ze zich bevinden, online of offline, van dienst kunnen zijn.



Ship-from-store



Online bestellingen vormen een groot deel van de business van Outdoor Voices. Daarom is orderverwerking cruciaal. Een van de belangrijkste resultaten van het pilotproject is dat de omzetderving als gevolg van onnauwkeurige voorraden aanzienlijk is afgenomen. Weborders worden in de winkels gepickt met behulp van RFID handhelds van Zebra, uitgerust met de Nedap !D Cloud app. Orders worden vanuit de winkel verstuurd, indien items niet beschikbaar zijn in het distributiecentrum. Daarnaast kunnen de veiligheidsvoorraden in de winkels worden verlaagd, omdat volledig inzicht in voorraad maakt dat deze efficiënt bevoorraad kunnen worden. Naast de voordelen binnen hun omnichannelstrategie, zorgt RFID-technologie voor hogere productbeschikbaarheid in de winkels. Dit leidt uiteindelijk tot hogere omzet voor Outdoor Voices.



Hilbert Dijkstra, Director of Business Development voor !D Cloud Americas geeft aan: “Volledig inzicht in voorraad geeft Outdoor Voices de mogelijkheid ongeëvenaarde omnichannel diensten aan te bieden. Dit helpt hen in hun ambitie het nummer 1-merk in activewear te worden. We zien het partnership met deze jonge, ambitieuze merk met vertrouwen tegemoet. Wij stellen hen in staat te focussen waar ze het best in zijn: het laten groeien van hun grote community fans en hen optimaal van dienst zijn. Waar dan ook, ongeacht op welk sociaal platform, en wanneer ze besluiten om te kopen".