Stichd en Nedap starten strategische samenwerking

Volledig inzicht in de supply chain: RFID-adoptie maakt hogere productbeschikbaarheid van merken als Levi's, Puma en Tommy Hilfiger mogelijk, wat leidt tot toename van de winstgevendheid



Nedap maakt vandaag de strategische samenwerking bekend met stichd, voorheen Dobotex International, een A-merkpartner voor been- en badmode, body- en fanwear, onderdeel van de Puma Groep. Stichd produceert en verkoopt artikelen voor merken als Tommy Hilfiger, PUMA, Levi's, HEAD, Calvin Klein, Mercedes, Ferrari, Porsche en McLaren. Nedap's toonaangevende RFID-voorraadbeheerplatform !D Cloud maakt volledige traceerbaarheid van artikelen mogelijk in de gehele supply chain. Dit resulteert in optimaal inzicht in de locatie en status van artikelen vanuit stichd's logistiek magazijn in Tilburg, tot de online en offline retailkanalen van hun klanten. Volledige artikeltraceerbaarheid door middel van RFID zal leiden tot transparante, betrouwbare gegevens voor optimale winkelbevoorrading. Dit garandeert de artikelbeschikbaarheid, waardoor de winstgevendheid van zowel de retailer als stichd toeneemt.



Eenvoudige groei voor de detailhandel door gegarandeerde artikelbeschikbaarheid



Niels Hermsen, Regional General Manager bij stichd: "We zijn erg blij dat we deze strategische samenwerking met Nedap kunnen starten. We maken het leven van onze retailklanten al jaren makkelijker door ze producten van wereldwijd bekende A-merken te leveren waar de consument voor terugkomt.



Ons service-aanbod bestaat uit never out of stock producten, value added services, vendor managed inventory, electronic data interchange en marketingdiensten. We hebben nu besloten om RFID-technologie hieraan toe te voegen. RFID stelt ons in staat om nog meer retailers te bedienen met een optimaal assortiment, nauwkeurige voorraadniveaus en een moeiteloos bestelproces. Deze diensten zullen onze retailers voorzien van een optimale cashflow op basis van onze producten. Vooral in de huidige marktomstandigheden hebben we er alle vertrouwen in dat we een full-service businesspartner zijn voor onze retailers. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking met Nedap ons in staat stelt dit te bereiken."



Gebruik maken van Levi's item met source tag



Voor dit project zal stichd gebruik maken van Levi's items met een RFID-bronlabel (source tag) en merchandise van merken als Puma, Tommy Hilfiger en HEAD, die wordt getagd bij het distributiecentrum. Dit zorgt ervoor dat alle artikelen met een unieke identificatiecode (EPC of Electronic Product Code) de winkels binnenkomen, klaar om te verkopen. De RFID hardware in dit project wordt geleverd door Zebra en de RFID-labels worden geleverd door Avery Dennison.



Mark Kasbergen, Business Developer RFID bij Nedap voegt hieraan toe: "We zijn er trots op met stichd samen te werken in dit vooruitstrevende project. Onze oplossing elimineert uitdagingen rondom complexe data-integraties en beperkte acceptatie door de eindgebruiker. Beide zijn vooral relevant omdat stichd opereert in retailkanalen die niet in eigen beheer zijn. Wij zijn verheugd om samen met stichd te werken met de gezamenlijke ambitie om volledig inzicht in voorraad te bereiken, wat leidt tot optimale beschikbaarheid voor meer verkoopsucces en tevreden consumenten.”