Nederlandse blockchainstartup Attrace haalt investering van 1 miljoen op

Het in Amsterdam gevestigde Attrace heeft in een private sale succesvol een miljoen euro binnengehaald van investeerders. Attrace heeft een eigen blockchainsysteem ontwikkeld om op decentrale wijze websites en adverteerders bij elkaar te brengen.



Het gaat hierbij om affiliate marketing, waarbij er geen directe relatie bestaat tussen de publisher en de adverteerder. De publisher krijgt inkomsten uit gegenereerde omzet bij de adverteerder als een van de advertenties zorgt voor omzet bij de adverteerder. Een derde partij, de affiliate marketeer, registreerd alle kliks/leads, berekent de inkomsten en rekent zelf doorgaans een commissie van twintig procent.



Attrace wil de affiliate marketing markt openbreken en haalde in korte tijd een miljoen euro op van private investeerders om zijn eigen blockchain verder te ontwikkelen. De blockchain waar Attrace aan bouwt, is bedoeld als alternatief voor affiliate marketing-bedrijven zodat adverteerders en publishers, zoals websites, zelf afspraken kunnen maken zonder tussenkomst van een derde partij.



Erwin Werring, CEO: "De Attrace-blockchain registreert elke klik/lead/referral, ongeacht of er vervolgens een actie door de eindgebruiker wordt ondernomen. Het grote voordeel hiervan is dat het hierdoor niet meer mogelijk is om statistieken achteraf aan te passen. Dit betekent gegarandeerd correcte betaling naar performance en volledige transparantie voor de publisher en adverteerder."



Attrace heeft een volledig eigen blockchain ontworpen die 6000 clicks per seconde on chain kan opslaan tegen extreem lage kosten. De startup ontwikkelt de blockchain op Golang, een nieuwe programmeertaal gebouwd door Google.



Werring: "De verwachting is dat de impact van dit systeem heel groot zal zijn omdat het gebrek aan transparantie op dit moment een remmende werking heeft op de globale groei van affiliate marketing."



Attrace verwacht nog voor het einde van dit jaar de eerste volledig autonome sale op de op het netwerk te kunnen realiseren.



"Attrace heeft hiermee een primeur in huis", zegt Werring. "Het is het eerste blockchainproject wat het grote transparantie probleem in affiliate marketing kan oplossen. Met Attrace zullen er nooit meer vragen zijn over de betrouwbaarheid van de data en vragen over welke partij nu echt welke sales gerealiseerd heeft."



Momenteel is de affiliate markt in Nederland goed voor zo'n 150 miljoen euro per jaar. De ontwikkeling van de affiliate markt begon zo'n twintig jaar geleden en is stilaan uitgegroeid tot een bedrijfstak waar wereldwijd jaarlijks 12 tot 13 miljard dollar in omgaat.



