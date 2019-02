Nieuwe vestiging Van Dorp Utrecht geopend

Van Dorp heeft sinds 31 januari jl. een nieuwe vestiging. Op een gunstige zichtlocatie aan de A12 bij Nieuwegein, brengt het familiebedrijf de expertises Grootkeukens, Koel- en Koudetechniek en Technisch Beheer samen onder één dak. Dit gebeurt onder één naam: Van Dorp Utrecht.



Samenvoeging Abo Klimaat, Aircoheat, Van Galen Houten en Van Dorp grootkeukens



Met de oprichting van Van Dorp Utrecht is ook de samenvoeging van een aantal recent overgenomen bedrijven definitief. Het gaat hierbij om Abo Klimaat uit Soest, Aircoheat uit Woerden en de Houtense vestiging van Van Galen Klimaattechniek. De bestaande activiteiten van Van Dorp grootkeukens uit Amsterdam worden eveneens geïntegreerd.



Vanuit de nieuwste vestiging in het midden van het land worden de landelijk verspreide klanten van de specialismen Koel- en Koudetechniek en Grootkeukens bediend. De afdeling Technisch Beheer zal voornamelijk regionaal actief zijn. De vestiging opereert zelfstandig met een eigen MT onder leiding van vestigingsdirecteur Paul van Dorp.



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener, met 16 vestigingen door heel Nederland. Het bedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties.