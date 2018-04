ThiemeMeulenhoff en Alliander maken samen online game voor scholen

Lights On! maakt leerlingen bewust van gebruik duurzame energie



Arnhem/Amersfoort, 16 april 2018 – Netwerkbedrijf Alliander en innovatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff hebben samen een online game ontwikkeld voor de natuurkunde-les.In het speciale lespakket leren en ervaren leerlingen hoe zij in de toekomst met duurzaam opgewekte energie kunnen omgaan. Het gratis lespakket met de naam Lights On! bestaat uit een online game en ondersteunend lesmateriaal.



Alliander zorgt als netwerkbedrijf voor de energievoorziening in een groot deel van Nederland. Die energievoorziening gaat in de toekomst drastisch veranderen, vanwege de omschakeling naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Het aanbod van de hoeveelheid elektriciteit is met deze duurzame energievoorziening echter minder makkelijk te sturen. Zo moet de energie worden gebruikt wanneer deze beschikbaar is. Lespakket Lights On! maakt leerlingen hiervan bewust.



Docenten en leerlingen hebben vanaf vandaag gratis toegang tot Lights On! via de website https://lightson.education. Een handleiding voor docenten en het leerlingmateriaal is te downloaden op de website van ThiemeMeulenhoff: www.thiememeulenhoff.nl/lightson.



Als marktleider in het natuurkunde-onderwijs is ThiemeMeulenhoff expert in het ontwikkelen van lesmateriaal. Dankzij de inzet van deze expertise is Lights On! door docenten snel en makkelijk te gebruiken. De lessen en de online game zijn tijdens de ontwikkeling door docenten en leerlingen getest. De samenwerking met Alliander past in de werkwijze van ThiemeMeulenhoff om met leeroplossingen de verbinding te leggen tussen leerlingen en de wereld om hen heen.







Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De educatieve uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.







Over AllianderAlliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Wij produceren of verhandelen zelf geen energie. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die wij regionaal distribueren, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven door hen zelf geproduceerde energie terug aan onze energienetten.