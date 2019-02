Proef, beleef en geniet tijdens luxe voorjaarsbeurs

Kasteel Groeneveld is tijdens het Paasweekend dé plek voor een combinatie van luxe funshoppen, foodtrucks en entertainment. De hoogwaardige “binnen – buitenbeurs” Exclusive Spring Fair is dé unieke Woon- & lifestylebeurs, waarbij het volledige kasteel is omgetoverd tot een spannende “pop-up” departmentstore. Drie kasteeletages gevuld met alle componenten voor een eigentijds luxueus leven. In de statige tuin achter het kasteel is een uitgebreide buitenbeurs met veel Home & Garden. Proef, ontdek en beleef het allemaal op Exclusive Spring Fair!



Uniek Paas-event



Dé Exclusive Spring Fair is hét perfecte dagje uit tijdens de Paasdagen voor het hele gezin. Bezoek in het kasteel de verschillende themakamers met onder andere unieke juwelen, droomvakanties, smaakvolle kunst, bijzondere woonaccessoires en exclusieve interieurs. Ervaar in de sfeervolle kasteeltuin het heerlijke buitenleven met hoveniers, tuinmeubelen, wijnen, kunst en tuindecoraties. Proef biologische en ambachtelijk gemaakte delicatessenvan de met zorg geselecteerde culinaire ondernemers op het Deli Food Paviljoen en bij de Foodtrucks. Het uitgebreide aanbod zorgt ervoor dat Exclusive Spring Fair voor iedereen wat moois te bieden heeft. Dit maakt Exclusive Spring Fair hét unieke evenement tijdens het Paasweekend dat niemand wil missen!



Voor iedereen wat wils



Exclusive Spring Fair biedt voor jong en oud wat wils. Op de zolder van het kasteel is de tentoonstelling “Fabeltjesland”. Kinderen vermaken zich hier met interactieve spelletjes terwijl ouders hun nostalgische gevoelens botvieren. Daarnaast zijn er tijdens Exclusive Spring Fair diverse workshops en paasactiviteiten. Op eerste en tweede paasdag zijn er traditioneel voor de allerkleinsten op het prachtige landgoed paaseitjes verstopt. Nog leuker is paaseieren zoeken voor volwassenen. Zij zoeken naar de ‘vijf gouden Exclusive Spring Fair eieren’, die ergens op de voorjaarsbeurs verstopt zijn. Hiermee maken bezoekers kans op een mooi voorjaarscadeau! Met deze activiteiten is Exclusive Spring een gezellige voorjaarsbeurs voor iedereen! Kortom de Exclusive Spring Fair is hét perfecte evenement voor tijdens de paasdagen.



Wat waar en Wanneer



Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.



Data: Vrijdag 19 t/m maandag 22 april 2019.



Openingstijden: Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.



Parkeren: Ruime gratis parkeergelegenheid.



Internet: www.exclusivespringfair.nl