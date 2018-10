Solovoorstelling Harrie Jekkers drie weken extra te zien in zomer

Vanwege de overweldigende belangstelling voor zijn nieuwe cabaretvoorstelling Achter de duinen, speelt Harrie Jekkers deze zomer drie weken extra voorstellingen in Den Haag. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat Harrie Jekkers voor het eerst sinds 23 jaar weer in het theater te zien is met een solocabaretvoorstelling, die hij van september 2018 tot en met juni 2019 exclusief in de Koninklijke Schouwburg op zondagmiddag in Den Haag speelt. Na deze bekendmaking, waren de voorstellingen in een mum van tijd uitverkocht. Zojuist maakte Jekkers bekend dat hij zijn reeks daarom uitbreidt met drie extra speelweken in de zomer.



Harrie Jekkers: ‘’In navolging van Paul van Vliet, die vroeger in de zomer in het Circustheater optrad, dacht ik ‘kom… ik doe er deze zomer nog drie weekjes bij’. Als je iemand opvolgt, moet je het goed doen.’’



Van 2 tot en met 20 juli 2019 speelt Harrie Jekkers de extra voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. De in Den Haag geboren en getogen cabaretier heeft met deze exclusieve Haagse bespeling het stokje overgenomen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar bezoekers uit het hele land op de zondagmiddag naar Den Haag trok. De extra zomervoorstellingen vinden, anders dan de zondagvoorstellingen, niet ’s middags, maar ’s avonds plaats, gedurende drie weken op de dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.



Achter de duinen



In Achter de duinen vertelt Jekkers door middel van liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Over zijn vader, een ras-Hagenees, die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn Haagse moeder die meer ‘Hagenaar’ was dan Hagenees en die haar zoon de liefde bijbracht voor de iets meer verheven dingen van het leven. Maar de voorstelling zal niet blijven steken in nostalgie over de veilige vijftiger jaren toen vader nog zorgde voor brood op de plank dat door moeder werd besmeerd, belegd en in vier stukjes werd gesneden. Het Den Haag dat door de jaren veranderde, komt ook ruim aan bod.



Kaartverkoop en meer informatie



Achter de duinen is van 2 tot en met 20 juli op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag om 20.00 uur exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Kijk voor meer informatie en kaarten op: hnt.nl/harriejekkers