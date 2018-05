Hollywood toont interesse in UFC-kickbokser Gökhan Saki

Turks-Nederlandse zwaargewicht maakt 7 juli comeback in Las Vegas



LAS VEGAS – De Turks-Nederlandse kickbokser Gökhan Saki lijkt op weg naar een Hollywoodcarriére als actieheld. De UFC-fighter is bevriend geraakt met bekende filmsterren als Dwayne ‘The Rock’ Johnson en Michael J. White en staat in de belangstelling van grote agentschappen, die zijn carrière op de voet volgen. Op 7 juli maakt Saki zijn comeback in Las Vegas met een gevecht tegen Khalil Rountree.







Na een succesvolle carrière in de K-1 debuteerde Saki - ook wel de Turkse Tyson genoemd - vorig jaar september als mixed martial arts vechter in de Ultimate Fighting Championship. Zijn eerste gevecht was tegen de Braziliaan Luis Henrique ‘Frankenstein’ Da Silva, die hij in de eerste rond knock-out sloeg. Zijn volgende gevecht tegen UFC-ster Khalil Rountree moest uitgesteld worden vanwege een knieblessure van Saki.



Ondertussen had hij al een tijd contact met Dwayne Johnson. Die nodigde hem uit naar Los Angeles te komen, introduceerde hem bij WME, het agentschap van grote Hollywoodsterren als Johnson, Kevin Costner, Denzel Washington en Mark Wahlberg, en stelde hem voor aan zijn agent Brad Slater. WME is samen met mediabedrijf IMG eigenaar van de UFC, waar de bedrijven in 2016 een bedrag van 4 miljard dollar voor betaalden. Beide bedrijven hebben al diverse talentvolle sporters begeleid in hun stap naar Hollywood. Bijvoorbeeld UFC-wereldkampioen Ronda Rousey, die acteerde in speelfilms als Expendables 3 en Furious 7.



Met steracteur Michael J. White, onder andere bekend uit de Batman-film The Dark Knight en de serie Arrow, trainde Saki eind vorig jaar in Dubai, waarbij de twee een nauwe band kregen. Die video’s zijn al honderdduizenden keren bekeken op YouTube.



Tussen Saki en The Rock lijkt ondertussen een soort ‘bromance’ te zijn ontstaan. De UFC-fighter raakte geïnspireerd door Johnsons carrière en diens motto: ‘It’s all about hard work. Be the hardest worker in the room.’ Toen Johnson in een dip zat, beurde Saki hem op met de tweet: ‘We’re all in the same game, just different levels. Dealing with the same hell, just different devils.’ Johnson retweette dat en kreeg veel reacties terug, waarop hij Saki bedankte met de worden ‘Big love back brother’. Ook voorspelde Saki Johnson dat er een Fast & Furious spin-off zou komen rond de personages Luke Hobbs (Dwayne Johnson) and Deckard Shaw (Jason Statham). Begin mei werd bekendgemaakt dat die film er komt, waarop The Rock tweette: ‘You were the first one to predict this Hobbs/Shaw movie brother! I never forget.’



Toen Saki zijn comeback op 7 juli in Las Vegas bekendmaakte tweette The Rock: ‘Legend returns and is hungrier than ever. Very dangerous man.’ De UFC 226 krijgt veel aandacht, mede door het titelgevecht tussen UFC-zwaargewichtkampioen Stipe Miocic en UFC-lichtzwaargewichtkampioen Daniel Cormier.



Voor Saki wordt het een opstap naar het gevecht om de wereldtitel. ,,Als hij die gouden belt heeft gewonnen en nadat hij zijn carrière heeft beëindigd, staat hij zeker open voor een avontuur als acteur in Hollywoord,” zegt zijn manager Ali Fardi van Rebel INC, zelf ook acteur en bekend van speelfilms als Gebroeders S. (2017) en Fataal (2016). ,,Nu focust Saki zich vooral op het gevecht met Rountree.”