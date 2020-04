50-plussers in thuisisolatie kunnen nu video daten

Datingsite 50PlusMatch ziet verkeer groeien na introductie videobellen



ROTTERDAM – Omdat singles elkaar tijdens de Corona-crisis niet lijfelijk kunnen ontmoeten, maakt datingsite 50PlusMatch het sinds kort mogelijk om te videobellen. Dat leidde meteen tot een aanzienlijke stijging van het datingverkeer op de site.



50PlusMatch is een van de grootste Nederlandse datingsites voor actieve ouderen. Juist die doelgroep wordt momenteel hard geraakt door het Coronavirus. Veel mensen zitten in vrijwilligere thuisquarantaine of werken noodgedwongen thuis. Normaal sturen de leden elkaar via de site berichten of appjes om af te spreken. ,,Maar in deze tijd kunnen mensen niet afspreken. Daarom hebben we het nu mogelijk gemaakt om met elkaar te videobellen, zodat je elkaar toch kunt zien”, legt John Meuffels van 50PlusMatch uit.



Veel datingsites en apps in binnen en buitenland zijn bezig om deze mogelijkheid te introduceren. 50PlusMatch is in Nederland een van de eerste die ermee is gestart. De afgelopen weken werd er al druk gebruik van gemaakt door de leden.



Van de 3 miljoen singles in Nederland is het merendeel ouder dan vijftig, berekende RTL Nieuws onlangs op basis van cijfers van het CBS. De datingpoel is het grootst als mensen halverwege de vijftig zijn. Niet alleen neemt de vergijzing toe, ook het aantal echtscheidingen boven de vijftig stijgt. Daardoor worden meer ouderen single en gaan meer mensen daten. Internet is daarbij al lang geen probleem meer. Bijna alle 50-plussers weten tegenwoordig prima online hun weg te vinden.



Tijdens de intelligente Corona-lockdown stijgt het gebruik van online datingsites enorm, meldt consumentenprogramma Radar. Zowel het aantal gebruikers als het aantal verstuurde berichten neemt explosief toe. Ook 50PlusMatch heeft 15 procent meer gebruikers dan normaal en ziet dat zijn leden een stuk actiever zijn dan gebruikelijk. Logisch ook, want mensen hebben meer tijd en omdat ze meer thuis zitten hebben ze meer behoefte aan contact.



50PlusMatch startte in 2006 en innoveert steeds om mensen nog makkelijker in contact te brengen met mogelijke partners. Videobellen is de nieuwste toevoeging aan de datingsite. Als mensen inloggen zien ze wie er online is en kunnen ze die persoon een verzoek tot videobellen sturen. Dat kan zowel via de computer, laptop of smartphone. Als die persoon akkoord gaat komt het contact tot stand. Meuffels: ,,We willen niet dat mensen in deze tijd fysiek gaan afspreken. Dan is dit het next best alternatief. Zo hebben mensen toch meer contact dan via een bericht of appje. Na de crisis kunnen mensen dan weer lijfelijk met elkaar afspreken.”