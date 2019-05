Door de ogen van iemand die blind is

Je kind naar school brengen, een baan hebben, studeren aan de universiteit of skiën op topniveau. Kan dat eigenlijk als je slechtziend of blind bent? Veel mensen denken van niet. Daarom lanceren de samenwerkende Nederlandse organisaties voor mensen met een visuele beperking op 3 juni de campagne ‘Door de ogen van’ waarin mensen worden uitgenodigd het leven eens te bekijken door de ogen van iemand die blind of slechtziend is.







Uit een onderzoek naar deelname van mensen met een visuele beperking aan de samenleving, uitgevoerd door het Nivel, is gebleken dat zij veel behoefte hebben aan een verandering in de houding van de maatschappij. Veel mensen weten niet wat precies de (on-)mogelijkheden zijn van blinden en slechtzienden om aan het dagelijks leven deel te nemen, met als gevolg dat er al veel voor hen wordt ingevuld.



De campagne geeft in vier korte video’s een kijkje in het leven van vier mensen die met hun visuele beperking midden in het leven staan. Wolter, die voor zijn twee jonge kinderen zorgt. Patricia, die voor haar werk dagelijks moet reizen en presentaties geeft. Maaike die hard op weg is naar een startbewijs voor de Paralympische Winterspelen in Peking in 2022. En tot slot Yousef, een ambitieuze jongeman die via het VMBO nu rechten studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op de campagnewebsite, www.doordeogenvan.org, zijn nog meer inspirerende, ontroerende en verrassende verhalen van gewone mensen te lezen. Zij laten zien wat er wél kan. Want niemand ís zijn beperking, kijk eens verder en zie de persoon en de mogelijkheden.