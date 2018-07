Jeroen de Heer nieuwe directievoorzitter Van Spaendonck Groep BV

Met ingang van 1 oktober 2018 wordt Jeroen de Heer (49) de nieuwe directievoorzitter van Van Spaendonck Groep BV. De Heer is de opvolger van Jan Gevers, die na 40 jaar afscheid neemt van Van Spaendonck.



Jeroen de Heer is een ervaren bestuurder in eindverantwoordelijke functies in de financiële dienstverlening met werkervaring bij Aegon, Rabobank, Verbond van Verzekeraars en de Hockeybond. Bovenal is het een bestuurder die gelooft in de kracht van verbindend leiderschap.



Van Spaendonck ondersteunt al bijna 100 jaar succesvol ondernemerschap via inspirerende samenwerkingsverbanden. Niet alleen via brancheorganisaties en accountantskantoren, maar ook direct met ondernemers zelf. Een toonaangevende speler die met een omzet van circa € 17 miljoen constant nieuwe vormen van dienstverlening heeft weten te ontwikkelen voor een grote diversiteit aan werkgevers en werkenden. Gevers: “Van Spaendonck is klaar voor een nieuwe groeifase en dat is voor mij een goed moment om het stokje over te dragen.”



De benoeming van De Heer is een verrijking op een moment dat de ambitie als drijvende kracht achter ondernemend Nederland verder wordt aangescherpt. Van Spaendonck heeft een ambitie die erop is gericht om een significante bijdrage te leveren in het helpen en ondersteunen van ondernemers. “Dat kan alleen door goed voor te sorteren op de (digitale) ontwikkelingen die zich in hoog tempo voltrekken en het hart van ondernemend Nederland raken,” aldus Hans van der Molen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Van Spaendonck is altijd een onderneming geweest die de kracht van samenwerking heeft weten te benutten. Ook die wereld verandert continu en met De Heer gaan we zeker nieuwe innovaties stimuleren.”



Van Spaendonck bestaat uit de divisies Services en Collectiviteiten, waar Loket.nl, Qwoater, Van Spaendonck BrancheAdvies, Brench, BW7, Klachtregeling.nl, Van Spaendonck MKB Banenmonitor, Van Spaendonck Online, ICOON, MyBiz en Wissenraet Van Spaendonck deel van uit maken. De directie bestaat verder uit Carmen de Jonge, Ruud van Leeuwen en Erik Snels.