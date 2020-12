Vijfduizend banen voor Koolmees

Onderhoudsbranche gaat grootschalig van baan-naar-baan opleiden



Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de eerste vijfduizend banen binnen die gebruik kunnen maken van het sociale plan om mensen die als gevolg van COVID 19 in onzekerheid verkeren en dreigen hun baan te verliezen of recent verloren hebben, passend begeleiding en opleiding te geven naar nieuw werk en inkomen. Henk den Boer en Jacco Vonhof, voorzitters van Koninklijke OnderhoudNL - de ondernemersorganisatie van de bedrijven in het vastgoedonderhoud - en MKB-Nederland boden daartoe vandaag het plan aan voor de verzorging van opleiding, begeleiding en baangarantie voor ‘overstappers’.



Voor kandidaten zijn er drie basisopleidingen mogelijk: Schilderen, Allround medewerker en Middenkader/ Management. In aansluiting op de regionale mobiliteitsteams die Koolmees in zijn plan voorziet, richt de onderhoudsbranche een branche-mobiliteitscentrum in waar mensen op gesprek komen. Daar wordt uitgezocht wat voor soort beroep en basisopleiding in de onderhoudsbranche bij hen past. De basisopleiding duurt zestien weken en vindt plaats op één van de 26 lokaties van OnderhoudNL in het land. Om de maand volgt een stage in een bedrijf om zo snel mogelijk het geleerde in de praktijk te brengen. Na de basisopleiding treedt men in dienst bij een schilders- en onderhoudsbedrijf met een baangarantie van tenminste twee jaar. In die twee jaar zijn nog eens vier terugkomdagen ingepland voor verbeteringen van vaardigheden. Tijdens de basisopleiding wordt de kandidaat betaald door de ‘oude’ werkgever en de kosten voor het plan krijgt deelfinanciering vanuit de bedrijfstak en het sociaal plan van Koolmees.



Den Boer: “De schilders- en onderhoudsbranche kampt ten eerste met vergrijzing. Dat kan niet worden opgevangen met alleen mensen via de reguliere opleiding. Wij hebben dus zij-instromers nodig uit ‘aanpalende beroepen’, zoals standbouw, evenemententechniek e.d. ”, aldus Den Boer. En daarnaast zien wij een grote verduurzamingsopgave bij opdrachtgevers, waardoor wij nog fors kunnen groeien”.



Vonhof: “Heel stoer dat dit plan uit een mkb-branche komt. In de onderhoudsbranche is veel vraag naar nieuw talent en die zal toenemen als we investerend de crisis uit willen komen. Dit plan slaat een mooie brug tussen mensen die hun baan dreigen te verliezen en ondernemers die staan te springen om vakkrachten en bereid zijn daarin te investeren”.



Koolmees: “Dit is een mooi initiatief: het helpt mensen van werk naar werk. Dit is precies wat Nederland nu nodig heeft: met verschillende partijen zoeken naar oplossingen die werken“.