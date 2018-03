Edwin de Vries brengt ode aan vader in toneelstuk Westerbork Serenade

Over een bijna onvoorstelbare liefdesgeschiedenis tegen het decor van de Tweede Wereldoorlog.



Westerbork Serenade, een toneelstuk van Edwin de Vries, dat hij schreef over het leven van zijn joodse vader, toneelleider, regisseur, acteur en verzetsman Rob de Vries (1918-1969). Samen met zijn zoon, Sam de Vries (1993), vertelt hij het verhaal van hun moedige (groot)vader. Van 31 maart t/m 5 mei is Westerbork Serenade te zien in de theaters.



Toen de oorlog begon, was Rob de Vries nog geen 22 jaar. Een paar jaar later pleegde hij een bijna onvoorstelbare, heldhaftige verzetsdaad in Westerbork uit naam van de liefde. Edwin kende dit verhaal al lang maar - naar later bleek - slechts ten dele. Van de vrouw waar het allemaal om draaide hoorde hij jaren later de rest.



Westerbork Serenade, regie Mette Bouhuijs, gaat niet alleen over de kracht van de liefde, maar vooral om de kracht van doorzettingsvermogen en moed. De naam van het toneelstuk is ontleend aan een liefdesliedje van het duo Johnny en Jones, de neven van Rob de Vries, dat ze in het kamp schreven. Een toepasselijke titel voor een bijzonder liefdesverhaal.



In de voorstelling speelt de Hollandsche Schouwburg een belangrijke rol. Rob de Vries speelde er als joodse toneelspeler nog tot mei 1942 voor een uitsluitend joods publiek. Totdat de schouwburg een andere, tragische rol kreeg als deportatieplaats.



Sam speelt Rob de Vries in oorlogstijd. Zijn toenmalige vriendin wordt gespeeld door de jonge actrice Machiel Rodenburg. Edwin zelf speelt de rol van zijn overleden vader, die op deze wonderbaarlijke liefdesgeschiedenis terugkijkt.



Edwin de Vries (1950, Amsterdam) is acteur, regisseur en schrijver. Op twaalfjarige leeftijd debuteerde hij in de film De Laatste Passagier naast zijn vader. Naast films heeft Edwin rollen gehad in verschillende toneelproducties: o.a. Wie is er bang voor Virginia Woolf (waarvoor hij een Louis d’Or ontving) en Scènes uit een huwelijk. Tevens was hij te zien in televisieseries als In de Vlaamsche Pot en M’n dochter en ik. Daarnaast schreef hij scenario’s voor verschillende speelfilms als De ontdekking van de hemel, Left Luggage en Zomerhitte , de musical Soldaat van Oranje en de televisieserie Dokter Deen.