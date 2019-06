Arcona Property Fund N.V. koopt kantoorgebouw in Warschau

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft onder voorbehoud van financiering een overeenkomst gesloten voor de aankoop van het Kliwer kantoorgebouw in Warschau. De aankoopprijs van het gebouw, met een bezettingsgraad van 100%, bedraagt circa €14 miljoen. De aankoop wordt naar verwachting eind november 2019 afgerond.



Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2019 maakte Arcona Property Fund N.V. de voortgang in de aankoop van Kliwer al bekend. Het aanvangsrendement bedraagt circa 8% en de bestaande bankfinanciering € 8,4 miljoen. Het voornemen is om de aankoop te financieren met een obligatielening of uit de opbrengst van verkoop van onroerend goed in Slowakije. Nadere details hierover zullen later worden bekendgemaakt.



Het aansprekende kantoorgebouw in de hoofdstad van Polen ligt op een knooppunt van wegen en openbaar vervoersverbindingen, zes km ten zuiden van het stadscentrum in een gebied met kantoor- en woonbestemming. Het bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt 6.388 m2, waarvan 5.969 m2 kantoorruimte en 186 m2 winkelruimte. Het gebouw heeft 65 ondergrondse parkeerplaatsen, verdeeld over drie verdiepingen.



Guy Barker, managing director van fondsbeheerder Arcona Capital, zegt over de aankoop: “Deze nieuwe acquisitie wordt de grootste belegging in de portefeuille van het Fonds, waardoor we een betekenisvolle exposure krijgen in de dynamische markt van de Poolse hoofdstad, de snelst ontwikkelende vastgoedmarkt van de grootste economie van Centraal-Europa.”