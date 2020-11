Amazon en Global Optimism verwelkomen Henkel en Signify in The Climate Pledge

Henkel treft betekenisvolle, wetenschappelijk onderbouwde maatregelen door het inzetten van duurzame energie, investeringen in duurzame gebouwen en het mobiliseren van leveranciers om de klimaatverandering aan te pakken.



Signify, die eerder dit jaar al klimaatneutraliteit heeft gerealiseerd, sluit zich aan bij The Climate Pledge om samen te werken met andere ondertekenaars en best practices te delen.



The Climate Pledge, een engagement dat ondermeer gedragen wordt door Amazon en Global Optimism, doet een oproep aan de onderschrijvers om dringend actie te ondernemen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs 10 jaar vroeger te behalen.



Onderschrijvers van The Climate Pledge engageren zich om:



-De uitstoot van broeikasgassen regelmatig te meten en rapporteren;



-De carbonisatiestrategieën te implementeren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs d.m.v. echte veranderingen in het bedrijfsbeleid en innovatie, zoals een verhoging van de efficiëntie, het inzetten van duurzame energie, de beperking van materiaal en andere maatregelen die de uitstoot van CO2 elimineren;



-De resterende uitstoot te neutraliseren door bijkomende, kwantificeerbare, reële, permanente en sociaal lonende compensaties om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.





"Het ondertekenen van The Climate Pledge biedt bedrijven wereldwijd, de mogelijkheid collectief actie te ondernemen om onze planeet te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering,” zegt Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon. “We verwelkomen Henkel in onze strijd tegen de klimaatverandering en voor een betere toekomst voor iedereen. We zijn daarnaast erg verheugd dat ook Signify - dat eerder dit jaar klimaatneutraal werd - The Climate Pledge ondertekende met het doel samen te werken met andere leden en kennis te delen. Het leiderschap dat deze bedrijven tonen helpt ons om de overgang naar een klimaat neutrale economie te versnellen en de planeet te beschermen voor toekomstige generaties".



Henkels toewijding op het vlak van duurzaamheid is al tientallen jaren onderdeel van de bedrijfscultuur. Het bedrijf werkte al nauw samen met Amazon om duurzame innovatie te promoten; bijvoorbeeld om de klantervaring te verbeteren door het gebruik van nieuwe en duurzame verpakkingen. Het langetermijndoel van Henkel is om tegen 2040 klimaatpositief te zijn. Op korte termijn wil het bedrijf de ecologische voetafdruk van zijn productie verminderen met 65% tegen 2025 en met 75% tegen 2030. Vanaf datzelfde jaar zal ook alle elektriciteit die Henkel gebruikt, afkomstig zijn van duurzame bronnen. Tegen 2040 wil Henkel al zijn resterende fossiele brandstoffen die worden gebruikt in de productie geconverteerd hebben naar klimaatneutrale alternatieven en zal het overtollige klimaatneutrale energie leveren aan derden. Daarnaast wil Henkel zijn merken en technologie gebruiken om klanten en leveranciers te helpen de uitstoot van CO2 te beperken met 100 miljoen ton in de periode 2016-2025.



"De klimaatverandering is een globale uitdaging die collectieve actie vereist. Henkel wil een positieve bijdrage leveren in deze strijd. Gebaseerd op onze prestaties tot op heden en in lijn met onze ambities voor de komende jaren, zijn wij verheugd ons aan te sluiten bij de The Climate Pledge en deze te ondersteunen,” aldus Carsten Knobel, CEO van Henkel. “Samen met Amazon, Global Optimism en de andere onderschrijvers engageren wij ons om tastbare resultaten neer te zetten en om gezamenlijk actie te ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken.”



Signify is wereldleider in verlichting en trad ook toe tot The Climate Pledge. Tijdens de Climate Change Conference (COP 21) van de VN in Parijs in december 2015 engageerde Signify zich om tegen 2020 klimaatneutraal te zullen werken. In september kondigde het bedrijf aan die doelstelling te hebben behaald en zijn positieve impact op het milieu en de maatschappij tegen 2025 te willen verdubbelen. Signify zal deelnemen aan The Climate Pledge om zijn ervaringen te delen en om andere deelnemende bedrijven aan te moedigen hun eigen CO2-programma's te versnellen.



“Wij zijn verheugd om ons aan te sluiten bij de The Climate Pledge gemeenschap omdat het bedrijven aanspoort de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord tien jaar eerder te halen,” aldus Harry Verhaar, Head of Global Public and Government Affairs bij Signify. “Wij willen graag onze best practices delen met andere bedrijven en onze positieve impact op milieu en maatschappij vergroten;”



“Het akkoord van Parijs zette de lijnen uit voor alle landen, alle bedrijven en alle mensen om de klimaatcrisis aan te pakken en actie te ondernemen om te vermijden dat de aarde zou opwarmen met meer dan 1,5°C,” aldus Christiana Figueres, voormalig hoofd klimaatverandering bij de VN en mede-oprichtster van Global Optimism. “Door The Climate Pledge te onderschrijven, tonen deze bedrijven niet alleen hun ambities voor de toekomst, maar ook voor een herstel nu meteen. Hun acties en investeringen creëren broodnodige arbeidsplaatsen, zetten aan tot innovatie, regenereren de omgeving en helpen consumenten duurzamere producten te kopen. Het groeiend aantal bedrijven dat toetreedt tot The Climate Pledge en die alle op een wetenschappelijke manier handelen, stemt optimistisch.”



Vorig jaar richtten Amazon en Global Optimism The Climate Pledge op: een engagement om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs 10 jaar eerder dan gepland te halen en om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Amazon was het eerste bedrijf dat The Climate Pledge onderschreef. Inmiddels zijn dat er al dertien: Amazon, Best Buy, Henkel, Infosys, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Siemens, Signify en Verizon. Op deze manier sturen zij een belangrijk signaal dat de vraag naar producten en diensten die de uitstoot van CO2 helpen verminderen snel zal stijgen.



Meer informatie via www.theclimatepledge.com.